为抗击疫情助力 为经济发展护航

新冠肺炎疫情发生以来，国家开发银行（简称“国开行”）面对疫情不后退，勇担金融重任，为打赢疫情防控阻击战、实现今年经济社会发展目标提供及时、有效、高质量的金融服务，以自己的实际行动践行初心和使命。

应急响应 关键时刻显担当

国开行成立全行疫情防控领导小组，迅速建立疫情防控应急融资服务机制，积极对接人民银行专项再贷款政策，对防疫所需贷款特事特办，全力保障重点需求。对全国疫情防控重点保障企业名单内相关重点企业提出的融资需求，在24小时内完成应急响应，并在准入要求、贷款利率、信用结构等方面给予最优条件支持，合理确定贷款额度和期限。同时，加强资金管理，原则上实行专户管理、封闭运行，确保专款专用。截至2月23日，国开行累计发放疫情防控应急贷款230亿元，重点支持了火神山医院、雷神山医院等集中收治专门医院建设，医疗防护物资生产与采购，疫情期间重要生活物资供应保障，应急设备采购和药品生产等。

多措并举 支持企业复工复产

国开行在做好疫情防控工作的同时，统筹抓好全行改革发展稳定各项工作，特别是做好金融扶贫和“六稳”金融服务工作，综合运用多种金融工具，打出支持企业复工复产“组合拳”，持续加大对新开工项目和在建项目的信贷支持力度。

针对不少企业在疫情冲击下流动资金紧张的现状，国开行设立了人民币总体额度1300亿元、外汇总体额度50亿美元的专项流动资金贷款，支持符合国家有关复工复产的政策要求，保障疫情防控、航空运输、交通物流、能源供应、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等国计民生领域企业复工复产；推动重大工程和重点项目尽早开工和建设；支持受疫情影响的外贸企业及“走出去”企业复工复产等。截至2月23日，专项贷款实现发放达1019亿元。

在加大信贷支持力度的同时，国开行还制定了专门政策，对受疫情影响较大的企业不抽贷、不断贷、不压贷，采取多种方式支持企业快速恢复生产经营，帮助受疫情影响较大的企业渡过难关。同时，加大对民营企业小微企业的支持力度，对湖北省小微企业给予优惠利率支持。

大爱无疆 捐款捐物驰援一线

国开行在全力做好金融服务的同时，积极履行社会责任，通过捐款捐物等方式支持一线抗疫斗争，奉献国开行人的大爱。

1月27日，国开行向湖北省慈善总会首批捐款人民币2000万元，全力支持湖北防控新冠肺炎疫情。1月30日，国开行控股子公司国开金融、国开证券、中非基金和国银租赁又分别向湖北省慈善总会捐款人民币600万元、300万元、300万元和800万元。

面对各地医用防护物资紧缺的情况，国开行成立协调工作组，紧急通过商业渠道开展海外采买防疫物资工作。国开行充分发挥国际金融合作和境外机构网络渠道优势，借助合作伙伴支持，加强统筹协调，急事急办、日夜兼程，72个小时内从海外市场落实防疫物资约400万件，包括医用N95口罩、防护服、护目镜、隔离衣、一次性外科口罩等一线急需的防疫物资，并陆续运往湖北疫情防控重点地区，支援一线的抗疫斗争。

此外，国开行工会也向全行员工发出了倡议书，倡导全行员工为湖北疫情防控捐款。全行员工积极响应、奉献爱心，为抗击疫情献上自己的一份力量。

疾风知劲草，烈火见真金。面对来势凶猛的新冠肺炎疫情，国家开发银行发挥开发性金融功能作用，助力抗击疫情，护航经济发展，作出了积极努力。国开行将继续积极服务疫情防控工作大局，统筹抓好改革发展稳定各项工作，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，为实现今年经济社会发展目标任务作出更大贡献。

数据来源：国家开发银行

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 15 版）