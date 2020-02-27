生态环境部
疫情医疗废物、医疗废水处理处置平稳有序
人民网北京2月26日电 （记者孙秀艳）记者从生态环境部获悉：新冠肺炎疫情发生以来，生态环境部加强指导帮扶，抓实抓细医疗废物、医疗废水环境监管“两个全覆盖”，确保疫情医疗废物、医疗废水得到及时有效收集、转运、处理、处置。目前，全国疫情医疗废物、医疗废水处理处置平稳有序。
生态环境部每天对31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团358个城市（含省直管县市）481个医疗废物处置单位进行监控。截至2月24日，全国医疗废物处置能力为5830.8吨每天，较1月20日前增加应急处置能力928吨每天。湖北省及武汉市处置能力大幅提高，湖北省相关应急处置能力达648.6吨每天，增加468.6吨每天；武汉市相关应急处置能力达262.8吨每天，增加212.8吨每天。
截至2月24日，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团接收定点医院污水的城镇污水处理厂2109座。目前，99.2%的定点医院建有污水处理设施，剩余0.8%的定点医院（共计21家）采取应急措施处理污水，污水经消毒达标后通过市政管网或封闭罐车进入城镇污水处理厂处理。目前，这些处理设施正常运行，并且严格落实消毒措施。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 14 版）
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