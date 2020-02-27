北京点对点专列接务工人员返岗复工
人民网北京2月26日电 （记者贺勇）2月26日，由重庆北始发的Z4次务工人员专列缓缓驶入北京西站，167名旅客均为北京建工等在京企业的复工复产人员，既满足了企业复工的用工需求，又降低了返程运输的疫情传播风险。
首都疫情防控工作事关全局、责任重大。北京铁路局集团公司按照严格进京管理协调机制要求，严把“外防输入”环节，将疫情防控关口前移，坚守入京第一道防线。
据列车长薛禄胜介绍，为做好本趟列车乘务工作，在开车前两个小时，旅客上车后两小时内，乘务员对所有旅客进行了体温检测，并坚持每8小时测量一次体温，无一人超出规定温度。工作人员还提示旅客按照要求佩戴口罩，少走动，疏导旅客分散就座，避免车内聚集，在每节车厢卫生间内都摆放了消毒洗手液供旅客使用。
北京西站提前制定出站方案，完善旅客下车、出站的疫情防控和服务措施。旅客下车后，北京西站开辟绿色通道，专人进行引导，并在出站前对旅客逐一进行体温检测。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 13 版）
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