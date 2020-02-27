分担定点医院抗疫压力

人民网武汉2月26日电 新冠肺炎疫情发生后，卓尔控股联合专业医疗机构，紧急设立应急医院，支援湖北抗疫。

卓尔控股联合医院改造基础设施，罗田、盘龙城、汉阳医院的一个个普通病房被改建成隔离病房，设置安全区、半隔离区、红区，将普通医院提升至应急防疫医院，具备了救治能力。直接增加救治床位，大容量收治病人，分担了原定点医院的救治压力，并为病人准备了大量救生舱。截至2月18日，7所医院设立床位4583张，累计收治患者3186人，治愈患者892人。此外，还邀请国内顶级医疗机构医护团队驰援应急医院。高素质的医疗队伍，提升了救治能力和水平。同时，卓尔应急医院设立执行院长制度，保障医疗物资、生活物资供应，并持续提供配送。

应急医院模式的宗旨是快速提升收治能力。由民间机构与专业医院合作，缓解了应急抗疫医疗资源的紧张，为政府医疗机构提供了有益的补充。卓尔还设立卓尔贫困患者救助计划，为贫困病患提供资助救济；设立卓尔应急医护人员关爱基金，首期1200万元，对医护人员进行慰问、关爱。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 13 版）