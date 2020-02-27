亚洲多国新冠病毒感染病例上升
新华社电 亚洲多国新冠病毒感染病例有不同程度上升；欧洲多国及非洲国家阿尔及利亚25日宣布发现首例确诊病例。
韩国疾病管理本部26日发布的最新数据显示，25日16时至26日9时，韩国新增169例新冠病毒感染病例，累计确诊病例增至1146例。目前，韩国累计死亡病例11例，22名患者被治愈并解除隔离。
日本广播协会电视台25日报道，日本当天新增10例确诊病例，使在日本确诊的新冠病毒确诊感染病例累计达到861例。日本政府25日出台应对疫情的“基本方针”，为确保给重症患者提供治疗，原则上轻症患者居家静养。日本感染症学会理事长馆田一博解释说，日本没有中国那样的动员能力，可以迅速建成一座大医院或者大范围集中隔离感染者。日本目前的医疗资源还是优先面向重症患者。
泰国公共卫生部25日宣布，泰国新增确诊病例2例。截至25日，泰国累计确诊37例，治愈22例。
伊朗卫生部25日早些时候公布的数据显示，伊朗累计报告95例新冠病毒感染病例，其中15例死亡。
伊拉克、阿曼和巴林25日也报告新冠病毒感染病例增加。25日，瑞士、克罗地亚、奥地利有关部门均宣布在本国首次发现了新型冠状病毒感染病例。当天，德国、法国和西班牙均报告确诊病例增加。
阿尔及利亚卫生部长25日在国家电视台宣布，该国也发现首例新冠病毒感染病例。这是一名意大利人，17日抵达阿尔及尔，25日确诊。
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