重庆人工智能抓拍餐饮违规行为

“叮叮叮”，伴随着手机声响，2月24日中午，重庆江北观音桥商圈九街某餐饮店店长陈海龙手机上收到了一张图片，图片上一名厨师正在炒菜，下面显示这样一句话：“不规范操作类型，未戴口罩。”店长立即来到餐饮后厨，提醒厨师戴上口罩，并要求在今后工作中一定要注意。

这是重庆市江北区市场监管局，历时半年建设的大数据智慧监管平台，通过安装在餐饮经营单位的智能监控设备，对13种常见餐厨违规行为进行自动抓拍，为监管执法提供可靠的图像信息。餐饮单位的违规“动作”，也能像交通违章那样抓拍。

据悉，这是重庆市首家引进人工智能、物联网技术，为各餐饮单位配备一个全时段在岗的“食安视频AI智能系统”的区县，将以往单一的“后厨可视”，全面升级为违规行为和设备环境“可识别、可抓拍、可感测、可远程、可示警”，第一时间消除食品安全隐患。厨师在操作场所不戴工帽、不戴口罩、不穿工装、砧板混用、抽烟、玩手机等不规范行为，平台将抓取照片，立即向管理员手机APP示警。

“对部分单位餐饮环节抓拍到的信息，系统还会将部分内容公开于网络，让消费者充分参与监管，形成食品安全社会共治的良好局面。”重庆市江北区市场监管局相关负责人说，阳光餐饮+智慧监管系统目前已覆盖江北市场监管局辖区内全部79家学校食堂、44家食品生产单位、12家养老机构，以及江北区食品安全示范街（九街）73家餐饮经营单位。 （记者李国）