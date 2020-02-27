国务院联防联控机制印发通知 建议中小学教师开学后佩戴口罩授课
据新华社北京2月26日电（记者温竞华）国务院联防联控机制日前印发《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，制定了中小学校新冠肺炎防控技术方案，开学后建议教师授课时佩戴医用口罩。
技术方案要求，中小学校开学前，学校应对全体教职员工开展防控制度、个人防护与消毒等知识和技能培训；对学校进行彻底清洁，对物体表面进行预防性消毒处理，教室开窗通风；做好洗手液、手消毒剂、口罩、手套、消毒剂等防控物资的储备。
技术方案建议教师授课时佩戴医用口罩。教职员工及学生应严格落实手卫生措施。餐前、便前便后、接触垃圾后、外出归来、使用体育器材、学校电脑等公用物品后、接触动物后、触摸眼睛等“易感”部位之前，接触污染物品之后，均要洗手。
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