广州：疫情期间全面禁止野生动物交易

昨日，广州市政府新闻办举行健康生活和生态保护新闻通气会。由市农业农村局、市市场监管局、市林业和园林局等相关负责人围绕生态文明建设进行主题发布，邀请专家解读《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》（以下简称《决定》）。

广州市市场监管局副局长丁力在昨日通气会上介绍，截至2月24日，广州市市场监管系统在新冠疫情期间共出动执法人员10.6万多人次，检查各类经营单位60.2万多家次，查处涉及经营野生动物的案件22宗；网络监测电商平台、自建网站6785个，发现并督促下架16794条野生动物交易商品信息，发现并处置涉嫌违法违规广告39宗。

广州市野生动植物保护管理办公室主任徐伟强代表市林业和园林局在通气会上表示，广州市将聚焦禁食，严厉打击各类破坏野生动物资源的违法犯罪活动。

广州市林业和园林局在疫情期间全面加大涉野生动物违法犯罪的打击力度，组织森林分局、局机关共产党员突击队分别对全市野生动物养殖场所、野生动物疫源疫病监测站点及相关经营场所进行地毯式巡查整治，对野生动物养殖场所实施封控隔离，从源头上开展禁止猎捕野生动物专项行动，全面禁止野生动物交易，暂停实施野生动物相关行政认可，实行野外野生动物异常死亡的“零报告”疫情监测制度，严厉打击违法犯罪行为。下一步，市林业和园林局将严格贯彻落实《决定》，组织野生动物保护、森林公安等执法力量，联合市区相关部门在全市范围内开展专项打击执法行动，重点检查候鸟迁飞过境、野外集中分布等区域，打击非法猎捕野生鸟类、非法养殖野生动物等行为；依职责开展对农贸市场、农副产品批发市场、餐饮单位等非法交易、加工、食用野生动物行为。

野生动物保护管理包括养殖、交易、运输等多环节，涉及林业、市场监管、农业农村、交通运输、海关、公安等多部门，相关部门将在未来协调配合，形成野生动物保护的强大合力，突出抓好禁食野生动物各项规定落实。（全媒体记者李斌、 邓潇丽）