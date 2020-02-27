紫苏豆腐肉片汤 适合春困倦怠人群
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：升阳散寒
推荐人群：春困倦怠的人
材料：紫苏1把，老豆腐 1块，瘦肉150g，生姜数片，油、盐、生粉适量（2人量）
烹调方法：
紫苏洗净，豆腐切块，瘦肉切片用油、生粉、盐稍腌；瓦锅中加入水约1200ml，大火煮开，放入生姜、老豆腐和紫苏，滚约15分钟，加入瘦肉片，稍滚片刻，加盐调味即可。
汤品点评：
春乏秋困，因为春秋都是阳气初升初降的时候，升得不够或降得不顺都容易出现困乏。所以春天我们就要尽量帮助阳气升发。饮食上可以多用一点叶类、花类、芽类的食材。例如紫苏，煲汤真的好吃，而且还行气温中，适合春天湿气比较重的天气。加上老豆腐和瘦肉“刁味”，汤就非常清香了。
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