洛菲斯集团捐款1000万支援疫情防控工作
2月7日，洛菲斯集团有限公司通过中国星火基金会向湖北捐款１０００万元人民币，支持疫情防控工作。
连日来，集团与中国星火基金会及中国红十字会紧密沟通协调，已向中国红十字总会捐赠350万元，用于采购6辆负压救护车。同时，通过中国星火基金会在全球采购价值650万元的口罩、防护服等医疗物资，为湖北省医疗单位、坚守岗位的一线医务人员及重病患者提供支持和帮助。
洛菲斯相关负责人表示，湖北武汉等多地发生新冠肺炎疫情，牵动着全国亿万人民的心。集团该笔捐款将支援武汉及湖北多个地区的疫情防控工作，采购短缺医疗设备及物资，对一线医护人员进行支援和帮助。
积极参与社会公益是洛菲斯企业战略发展的重要部分。在这个特殊时刻将全力做好防疫工作，密切关注疫情进展，积极承担企业责任，践行社会担当，与全国人民一起，众志成城，共同“抗疫”。
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