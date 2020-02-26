心梗后大鱼大肉很伤肾

对于心肌梗死，医学界一直在想尽各种方法，从各个角度来努力提高患者救治的生存率。英国牛津大学最新研究发现，饮食也会影响心梗患者的预后，心梗发作后如果经常吃高蛋白饮食，更容易导致肾功能下降。

该研究纳入2255例心梗后患者，年龄在60~80岁之间，80%为男性，其中16%的人为吸烟者，19%患有糖尿病。研究显示，经过平均41个月的随访，校正多种因素后，受试者每天蛋白质总摄入量每增加0.1克/千克（理想体重），肾小球滤过率每年就会额外下降0.12 毫升/分钟/1.73米2；与每天蛋白质总摄入量<0.8克/千克者相比，每天蛋白质总摄入量≥1.2克/千克者，每年肾功能下降的速度翻倍。

该研究结果符合改善全球肾脏病预后组织现行指南中的相关内容，即有慢性肾脏病风险的成年人（如心梗发作后患者）每天蛋白质总摄入量不应超过1.3克/千克体重，有糖尿病或肾小球滤过率<30毫升/分钟/1.73米2的患者更应限制蛋白质的摄入量，建议每天0.6~0.8克/千克体重。▲（肖 晴）