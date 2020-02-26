24家养老机构接受特殊老人临时托养

昨日下午，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作举行第三十一场新闻发布会。市卫健委新闻发言人高小俊介绍，老年人是传染病的易感人群和高危易发人群，北京市将老年人作为防控重点人群。针对因子女、近亲属或其他法定监护人员参与全市疫情防控一线工作，以及因照料护理人被隔离的分散供养特困人员，空巢（独居）、生活不能自理且子女亲属已接受隔离治疗的老年群体，全市共安排24家养老机构接受特殊老年人临时托养。

老年患者可增加开药量到三个月

高小俊表示，截至2019年底，北京市常住老年人口371.3万人，占全市常住人口的17.2%。北京市将老年人作为疫情防护的重点人群，将养老机构、医养结合机构作为疫情防控的重点领域，做好老年人新冠肺炎疫情防控工作。

为减少老年人到医疗机构就诊次数，同时保障患者治疗要求，北京对基本医疗保险参保人员，明确诊断并需要长期用药的，接诊医师在保障用药安全的前提下，可根据病情需要适当增加开药量到三个月。如果老年慢病患者开药不方便，也可请家人代替开药，医院会做代开药登记。

家庭医生团队及时了解掌握签约老年人身体状况，对出现发热等症状的老年人做好健康指导以及就医、转诊等工作。

北京开展人文关怀，针对因子女、近亲属或其他法定监护人员参与全市疫情防控一线工作，特别是支援湖北武汉疫情防控医护工作而无人照料的老年人，以及因照料护理人被隔离的分散供养特困人员，空巢（独居）、生活不能自理且子女亲属已接受隔离治疗的老年群体，全市共安排24家养老机构接受特殊老年人临时托养。

居家防护要保证睡眠、营养均衡

高小俊称，北京新冠肺炎病例中，老年人比例较高，尤其是75岁以上老年人大多患有较严重的基础疾病，治疗难度大。

老年人如何做好居家防护？高小俊表示，老年人要配合社区（村）做好防疫管理工作。了解新型冠状病毒感染的肺炎的相关知识，科学认识疫情。要从权威媒体和政府部门获取信息，做到不信谣、不传谣。

老年人要养成良好的个人生活习惯和公共卫生习惯，不聚集、少外出，勤洗手，保证充足睡眠。平时注意补充蔬菜、肉蛋奶等食品，做到营养均衡。如果出现发热、咳嗽等不适症状，体温超过37.3℃，要先联系社区卫生服务机构，做好个人防护，及时到就近的医院发热门诊就医。

老年人如果有疫情防控问题需要咨询，可以及时拨打12345。

关键词1 超市防疫

超市购物建议提前列好清单不闲逛

“随着北京新增确诊病例多日个位数，以及前两天零增长，感觉市民紧张焦虑的情绪得到了放松，逛超市的人也明显地多了起来。”在昨天的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰给大家提了醒儿。

他说，北京作为国际大都市，人口多、密度大、流动性强，当前防控形势依然十分严峻，而且随着复工复产，返京人流陆续累积，人群交往频率明显增加。前一阶段在各方努力下，在一定程度上实现了人流错峰、有序返京，但这也意味着返京时间被拉得更长。“疫情出现反复”的担心不是杞人忧天，防控形势远没有到放松的时候。

去超市购物要注意哪些问题？刘晓峰总结为10点。一是进入超市必须佩戴口罩；二是尽量避开人多拥挤的地方，尽量避免乘坐厢式电梯；三是进入超市前，自觉配合工作人员接受体温检测；四是人与人之间至少保持一米以上的间距；五是尽量使用微信或支付宝等移动支付方式；六是购买足量，减少多次购买，可以戴一次性手套；七是尽量少乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或自驾车等交通方式；八是选择通风好、人流量相对较少的商场、超市；九是购物前列好购买清单，不在超市内闲逛、闲聊，缩短选购商品的时间；十是回到家后立刻用流动的水和肥皂洗手，带有外包装的物品可以直接去掉包装袋，或用消毒剂喷洒表面进行消毒后再取出，购买的食物彻底做熟方可食用，水果、蔬菜要清洗干净，必要时可用专用清洗剂清洗。

面对购物人群增多的情况，超市应该怎么做？刘晓峰称，超市要加强室内通风换气，保持空气流通，以清洁为主、预防性消毒为辅；工作人员实行每日自我健康监测制度，不带病上岗；在超市入口做好体温检测；采取有效分流措施，避免人员密集。

超市应该取消非必需的室内外群众性聚集活动；收银台、服务台制定合理的人员路线和分流措施，减少人员聚集；可增设废弃口罩专用垃圾桶，用于投放使用过的口罩，并注意及时清理。

关键词2 复工

保洁、餐饮等工勤人员尽量错峰工作

各单位陆续复工，保洁人员和食堂工作人员需要如何防疫？刘晓峰称，要保证保洁和餐饮人员自身健康安全，场所管理者必须要掌握工勤人员出京、在京状况，要求没有去过外地或者回京超过14天且身体健康的人员才能上岗，并进行每天自我健康监测，每天要进行症状筛查和登记。

同时要保证生活居住环境安全，尽可能单独住宿。如果提供集体住宿，要尽量降低人员密度，居住场所保持经常通风换气。要尽量对工勤人员日常活动空间加以限制，希望是“两点一线”，即工作地点和居住地点，不聚餐、不聚会，减少和避免感染风险。

按照新冠肺炎防护要求，工作时每个人应该做好防护，佩戴一次性口罩、勤洗手，保持个人卫生，提供服务时应该及时清洁自己的衣物。工作时间应该错峰，尽量选择早中晚没有人的时候开展清洁等工作。对食堂的工作人员，除了要做好新冠肺炎防护，还要落实食品安全措施，比如生熟分开、及时消毒等。

关键词3 心理咨询

高校医学心理专家接听12345热线

北京市委统战部副部长祁金利称，目前，首都统一战线发挥人才和专业优势，组建了专家团队，围绕社会需求，提供心理咨询、法律咨询等服务。专家团队已经接听各类防疫科普、心理咨询电话5500余例。

市委统战部第一时间对接了清华、北大、人大、北师大、首师大等一批高校，迅速组织一批医学、心理专家赴12345市民热线现场接线，开展医学防护科普和心理辅导。

一些专家还深入工作一线，把心理辅导送到工作人员身边。无党派人士、回龙观医院康复科副主任刘琳听说12345接线员连续奋战压力很大，主动提出对接线员开展减压训练和心理辅导。

“目前，防疫科普和心理咨询需求量比较大。随着复工复产，企业法律咨询的数量也在上升”。祁金利说，在心理咨询方面，有人因为感冒有咳嗽的症状引发恐慌，有人因为外出时防护不当担心被感染，引起焦虑，反复测量体温，这种情况占到80%。还有人因为持续工作，精神压力大，造成失眠、精神萎靡。有人因为隔离造成压抑、孤独，需要宣泄和排解，这两种情况占到20%。“绝大多数的担忧略显过度。既要高度重视，也要自我调节。大家防护要认真，生活要宽心。”他说。

市委统战部还会同市工商联，组建了由53家律师事务所，148名专业律师组成的抗击疫情法律志愿服务团。通过与“12345”市民热线合作，针对企业复工复产中遇到的用工困难和法律纠纷等问题，提供免费的法律咨询服务。

新京报记者 张璐