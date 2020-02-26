市卫健委：确诊病例老年人比例较高

在昨天举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊透露，本市新冠肺炎病例中，老年人比例较高，75岁以上老人多患有较严重基础疾病，治疗难度大。

高小俊介绍，截至2019年底，北京市常住老年人口371.3万人，占全市常住人口的17.2%。老年人是传染病的易感人群和高危易发人群。北京市将老年人作为疫情防控的重点人群，将养老机构、医养结合机构作为疫情防控的重点领域，全力做好老年人新冠肺炎疫情防控。

为减少疫情期间老年人到医疗机构就诊次数，本市对基本医疗保险参保人员，明确诊断并需要长期用药的，接诊医师在保障用药安全的前提下，可根据病情需要适当增加开药量到三个月。如果老年慢病患者开药不方便，也可请家人代替开药，医院会做代开药登记。同时，通过家庭医生签约APP、线上家庭医生、电话、微信等方式，为居家老年人提供慢性病、常见病远程咨询，开展传染病防控知识健康指导。（记者 张航）