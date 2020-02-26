除北京湖北外疫情风险按县分级

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，有关负责人介绍，针对当前疫情，对湖北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类，实施分区分级精准复工复产。

国家发展改革委社会司司长欧晓理介绍，目前各地疫情发展态势还不尽相同，如果仍以省级为单位来开展工作，不仅防控措施缺乏针对性、科学性，也会影响经济社会秩序的恢复，因此需要分类指导、精准施策。分区分级精准复工复产，就是对湖北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。

低风险地区实施外防输入的策略，全面恢复生产生活秩序，取消道路通行限制，帮助企业解决用工、原材料、资金设备等方面的困扰和问题，不得对企业复工复产设置条件，不得以审批、备案等形式为借口，拖延企业复工复产的时间。

中风险地区实施外防输入、内防扩散的策略，尽快有序恢复正常的生产生活秩序，组织人员有序返岗，指导用工企业严格执行消毒、通风、测温等要求，降低人员密度、减少人员聚集、加强人员防护、消除风险隐患，做到疫情防控与企业复工复产同步推进。

高风险地区实行内防扩散、外防输出、严格管控策略。要继续集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产的范围。

目前湖北武汉仍然是全国疫情防控的主战场，对其他省份要加强分类指导，步步推进、层层深入。一方面要全力做好北京疫情防控工作，抓好“外防输入、内防扩散”两大环节，充分发挥严格进京管理协调机制的作用，加强京津冀地区联防联控，尽最大可能切断传染源、切断传播途径。完善联防联控体系，强化社区防控网格化管理。在京中央国家机关、企事业单位、军队等要服从北京市疫情防控工作统一安排，坚决切断输入性传染源，全力遏制疫情扩散。（记者 任敏 刘欢）