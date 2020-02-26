武汉重症病例占比降至22.0%
在昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，截至2月24日，武汉现有重症病例占确诊病例的比例已波动下降至22.0%。
2月24日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例508例，新增死亡病例71例（湖北68例，山东2例，广东1例），新增疑似病例530例。
2月24日，湖北新增确诊病例499例。除湖北外，全国其他省份新增确诊病例9例，新增疑似病例157例，新增死亡病例3例，重症病例数减少34例。有7个省份新增确诊病例数均在2例及以下，23个省份及新疆生产建设兵团无新增确诊病例。
米锋透露，武汉现有重症病例占确诊病例的比例从2月11日的最高点31.6%波动下降至2月24日的22.0%，最近3天下降趋势明显。湖北其他地市和全国其他省份现有重症病例占比自2月7日以来保持稳定，2月24日分别为11.8%和10.5%。“通过采取基础医学与临床实践、前方临床救治与后方多学科支持、医疗与护理、医疗与管理相结合的治疗措施，有效避免了轻症患者转为重症，重症患者救治效果逐步提升。”米锋说。（记者 任敏 刘欢）
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