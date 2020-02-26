面对疫情，中日韩理应守望相助
伍岳
据新华社北京2月25日电（记者 伍岳）外交部发言人赵立坚25日在例行记者会上表示，中方正密切关注日本、韩国国内新冠肺炎疫情发展，对此感同身受。“疫情发生以来，日韩两国政府和人民为中国人民抗击疫情提供了宝贵支持和帮助，中方对此深表感谢。”
他说，中日韩三国互为近邻，邻里之间理应守望相助，加强合作。中方愿在努力抗击本国疫情的同时，同日本和韩国分享信息和经验，并根据他们的需求，提供力所能及的支持和帮助。
“面对疫情，保障本国人民生命安全和身体健康、维护地区和全球公共卫生安全是各国应尽的责任。”赵立坚说，中方愿同日、韩等有关国家密切沟通协作，探讨加强联防联控，一道采取适当的、必要的措施，有效地阻止疫情跨国扩散，共同维护好地区和全球公共卫生安全。
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