15省市区抗疫一线调查：中医药抗击疫情应当“全程参与，越早越好”

2月21日，陕西中医医疗队队员在出发仪式上。 当日，陕西省第二批中医医疗队共35名医护人员启程前往湖北，医疗队队员分别来自陕西省中医医院、陕西中医药大学附属医院等4家三甲中医医院。 记者 张博文 摄

新冠疫情爆发以来，各地认真落实中央“坚持中西医结合”抗击疫情的决策部署，构建统一领导、协同工作、联合值班、全员会诊等机制，充分发挥西医“对症治疗”“生命支持”等优势和中医“未病先防”“既病防变”等优势，取得良好疗效，一批包括重症在内的患者陆续痊愈出院，鼓舞了全国人民战胜疫情的信心。

那么，中医药是如何全程参与抗疫工作的？中西医究竟是如何优势互补、协同工作的？如何进一步发挥中医药在抗疫一线中的作用？中医药如何帮助各地平稳渡过复工期……近日，《经济参考报》记者就上述问题，分赴北京、湖北、甘肃、宁夏、河北、山西、广西、浙江、河南、辽宁、云南、天津、安徽、广东、陕西等15个省区市抗疫一线进行深入采访。

看到患者出院，增强了中西医结合治疗新冠肺炎的信心

截至2月25日9时，全国新冠肺炎累计治愈出院25078例，连日来持续增长。不少地区治愈病例都采取了中西医结合疗法，武汉实现了确诊、疑似及观察中医药全覆盖，使人们看到了中西医结合治愈新冠肺炎的希望。

——越来越多患者出院，说明新冠肺炎可以治愈。近期，武汉不断传来中西医结合治愈新冠肺炎患者的消息。2月3日，武汉市金银潭医院首批以中西医结合方式治愈的8名患者出院；6日，湖北省中西医结合医院一天之内23名患者出院；14日，湖北省中医院已累计有64名患者出院；22日，湖北省中医院已累计治愈出院158例……

“武汉地区的临床案例显示，中西医结合在治疗新冠肺炎中具有确切疗效。”天津中医药大学校长张伯礼说。张伯礼表示，他领导的团队对中西医结合治疗组的34例新冠肺炎病例和西医治疗组的18例病例进行了临床数据比对，在各项检查指标衡量下，总体疗效明显优于单纯西药治疗。从临床治愈率（变好）看，中西医结合为94%、单纯西药为61%；从普通转重率（变差）看，中西医结合为6%，单纯西药达到33%。

中医呼吸急症专家、北京中医医院院长刘清泉表示，病人出院就意味着临床治愈，证明中医手段加上西医支持治疗可以治愈新冠肺炎。在还没有找到杀死病毒的确切药物的情况下，运用中医治疗疫病的理论体系，以中西医综合治疗方案方法，在临床实践中证明了有效性，能够治愈新冠肺炎。此次疫情防控中，甘肃、宁夏确诊患者的治愈率均超过40%，居全国前列。甘肃卫健委原主任刘维忠认为，这些都充分说明了中西医结合的治疗效果。

——患者病症明显缓解，表明中西医结合疗效良好。保定市是河北省治愈出院人数最多的地级市之一。保定市新冠肺炎救治专家组中医组组长牛建海说，自保定市出现首例确诊病例以来，他便参与到救治中。通过半个多月的临床治疗经历，医生和患者都体会到中医药在调节人体平衡、提高抗病能力、改善症状、缩短病程等方面所起到的不可替代的作用。

李某是广西首例出院的新冠肺炎患者，入院后即接受了对症、抗病毒及中药治疗。负责治疗的梧州市第三人民医院肺病科副主任李剑鹏说：“我们治愈的最大经验是第一时间进行中西医协同作战。”广西卫健委主任廖品琥表示，有关专家对已经出院的患者进行了初步分析，认为中西医协同治疗，有助于提高临床疗效。

正在湖北抗疫一线的广东省中医院医生王军飞、辽宁省中医药大学附属医院呼吸科副主任赵克明、云南省中医医院肺病科副主任医师祁向荣等人接受记者电话采访时均表示，从一线救治情况看，中医药如能越早介入治疗，与西医配合得当的话，将发挥出最佳效果。“看到患者转安或出院，大大增强了我们使用中西医结合治疗该病的信心。”

——部分重症病人病情减轻痊愈，证明中西医结合可以控制疫情发展。温州一度是全国除湖北外确诊病人最多的地级市。温州市中心医院中医科主任杨军介绍，该院全部病人都使用了中西医结合疗法。“我院有两个上了呼吸机的重症病人，经过中西医结合治疗，一个已经出院，一个已经转为轻症。”

“新冠肺炎病情进展很快，发病后一天一个样，但用了中药后，病情就稳住了，或者逐渐转好。”杭州市西溪医院感染科主任医师喻建华说，目前杭州98%的确诊患者服用了中药汤剂，没有一例轻症往重症发展，有多例重症向轻症过渡。例如，一位63岁的女性重症患者，肺部炎症严重，抗病毒药和中药一起用，从入院到出院仅8天，“没有中西医结合不会这么快。”

抗击疫情为中西医结合提供了深化空间

据《中国疫病史鉴》记载，从西汉到清末2000多年里，中国发生过321次疫病流行，正是中医药保护了中华民族的源远流长。新中国成立以来，中医药在抗击乙脑、鼠疫、非典、甲流等传染性疾病方面发挥了重要作用。多位抗疫一线临床医生认为，此次抗击新冠疫情中，国家高度重视中西医结合，为中医药提供了广阔的施展空间和实践机会。

——西医、中医治疗本质上是殊途同归。治疗新冠肺炎，西医是从微观入手，从分子水平直接干涉人体的生理和代谢，治疗方式注重药物开发，诊断方式注重数据和指标。中医则是从宏观入手，从环境因素分析发病原因，结合个人体征进行辨证治疗。国家中医药管理局组织中医名家会商认为，新冠肺炎发于武汉，去年冬季以来阴雨连绵，脾虚极而不能运化水湿，湿毒因脾郁肺，气机失调，形成了目前的疫情。

贾六金、王晞星、张静生等多位著名中医表示，传染性疾病属于中医“疫病”的范畴。中医防治传染病，并不为病毒所困扰，而是着眼于病因与机体的相关作用，讲究辨证施治，通过中药缓解病人的临床症状，调动患者自身的免疫力，实现治愈。多位临床医生告诉记者，此次新冠肺炎，西医还是以支持治疗为主，最终依靠患者免疫力痊愈。在这一点上，西医和中医其实是殊途同归。

——中医药治疗应“全程参与，越早越好”。广西中医药大学校长唐农说，中医、西医各有自己的特色和优势。中西医结合治疗新冠肺炎效果要胜于单纯的西医治疗，特别是中医药越早参与效果越好，这一点实践已经证明。中医对西医治疗新冠肺炎有时也起到了很好的补偏救弊的作用。河南中医药大学第一附属医院院长朱明军说，中医药主张“未病先防”“既病防变”，对普通群众，中医药可以增强抵抗力，减少感染机会；对疑似病例，能够帮助自愈；对轻症病人，能够有效减轻发热、咳嗽等症状；对重症病人能够减少向危重症发展的概率，降低死亡率；对康复期的病人，中医药治疗对改善肺功能有一定帮助。

——中西医结合可以实现优势互补。辽宁中医药大学附属医院呼吸科主任曲妮妮表示，目前西医的支持治疗比非典时期有很大的进步，尤其是对危重患者的生命支持与脏器保护，为患者自身修复赢得了时间。同时也应在治疗全过程大力应用中医技术与方药。非典后期，我们就是采取中西医结合，大大降低了死亡率，并有效缓解了后遗症。

河南中医药大学第一附属医院隔离病区执行主任李彬参与救治大量新冠肺炎患者。他说，西医使用克力芝、阿比多尔等抗病毒药，副作用很大，病人吃不下饭甚至腹泻。这时，中医就会用一些健脾去湿的药来保护肠胃。在疫病中晚期，病人机体消耗大，西医检查常发现病人免疫细胞下降非常明显。这时中医会给与大剂量益气扶正的药，如人参、黄芪等，恢复免疫功能疗效显著。此外，西医激素治疗容易导致肺纤维化，中医会使用一些活血化瘀的药，如丝瓜络、皂角刺，提高患者愈后的生存质量。

——西医、中医不能互相取代。张伯礼说：“中医和西医两者各有各的优势，优势可以互补，不能互相取代，在这次疫情中也显示出了这一特点。如西医的呼吸支持、循环支持治疗等是重要的支撑措施，中医则注重改善症状，调节体质状态，共同治愈新冠肺炎。”兰州大学第一医院中医科副主任医师张炜说，此次中医积极参与，对西医进行了补充和帮助，减少了并发症，副作用小，费用低。

中西医结合力度大，经验值得总结

记者采访了解到，与非典时期中医药后期介入不同，此次新冠肺炎防治工作，中医药是第一时间参与，中西医结合的力度之大、范围之深多年未有，开创了中西医结合诊疗传染病的新局面。中国社会科学院研究员、中医药国情调研组负责人陈其广认为，此次中西医结合治疗新冠肺炎为今后战胜各类重大传染性疫病积累了经验。

——中央对“坚持中西医结合”第一时间做出部署。1月25日，党中央做出“不断完善诊疗方案，坚持中西医结合”的重要部署，为全国抗击新冠疫情指明了方向。国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》从第3版开始推出并不断更新中医药治疗方案。在全国医疗系统支援湖北行动中，中医药系统共派出3100多名医务人员，组建5批700多人国家中医医疗队，在武汉多家医院探索中医主导的诊疗模式。

——各地均将中西医结合纳入抗疫工作机制。各省区市都成立了有中西医参与的省级防治工作领导小组和中医药救治专家组，河南省建立了中西医协同诊疗机制，在救治工作中坚持“统一领导、统一组织、统一部署、统一督导”。山西建立了中西医联动机制，及时派专家赴一线巡诊会诊，中医全部进驻定点医院。河北对于所有疑似和确诊病例，实行中西医“全员会诊”“一人一案”。中国中医科学院院长黄璐琦表示，目前湖北省中医药参与救治率已达到75%，全国其他地区达到90%以上。

——迅速推出能对症起效、遏制疫情的中药方剂。国家中医药管理局负责人说，新冠肺炎发病迅猛、病情急迫、控制疫情一定要有一个速效药方。为此，他们从《伤寒杂病论》经典方剂中优化组合形成“清肺排毒汤”，在10个省份推广，临床有效率达到95%，湖北武汉、黄冈也已开始使用。各地在“一人一辨证，一人一汤药”基础上，也推出了具有地域特色的普适型中药方剂。如广东推出“肺炎1号方”，已在全省30家定点救治医院使用。

中西医结合须防问题苗头，中医药大有可为

抗击新冠肺炎疫情，让“喊了多年”的中西医结合找到了新的落脚点，进一步用实践证明了其良好疗效。记者在全国15个省区市调研时发现，在以西医为主的医疗格局下，中医药还有很大作为空间；而中医药也有待加强临床科研，用现代科学方法来阐释自身的有效性。

记者采访到的一线医疗工作者、专家和患者均认为，当前正处于疫情防控的紧要关头，应进一步加大中西医结合、防治并重的力度。记者采访了解到，在当前中西医结合的良好态势下，仍有一些苗头和问题值得关注：

——在部分西医院以及急危重症等领域，中医药还有很大作为空间。79岁仍坚持在诊疗一线的全国名中医张静生说，据他了解，有的医院还没有采取中西医结合的方法。特别是现在的急危重症病人，中医难以插上手。其实中医对付危重病也是很有办法的。从中医来说，如果是“内闭外脱”，用生脉饮、安宫丸就很好用；如果是“阴厥阳脱”，则可以用人参、茯芷等益气温阳的药物。“在非典时，广州也治疗过这样的病人，把中药从胃管打下去，血压就升上来了。”

——中医药诊疗遇到病患难见、科研不够等问题。广西中医药大学校长唐农说，各地定点医院大多是西医院，中医参与对新冠肺炎病人救治，很多依靠远程诊疗和视频资料，应创造条件让中医直接面对病人，通过望闻问切，现场收集症状。温州市中心医院中医科主任杨军说，当前中医师在临床上遇到一些困难，如需戴手套搭脉、带护目镜观察舌苔，可能导致诊断不准。中医药疗效是否必须靠“小白鼠”点头，一直争论比较大。很多专家认为，中医药要赢得更多认可，需要借助现代科学方法，采取随机、双盲、安慰剂等方法，加强数据统计和病例分析。北京中医医院院长刘清泉表示，多家单位已在武汉启动了中西医结合防治新冠肺炎的临床研究科研项目，目的就是要通过科研思维促进临床救治，及时调整完善方案。

——有地方不按中医规律办事，全盘照搬国家方案。多位一线中医医生反映，因湖北正在严厉问责疫情防控不力等问题，一些地方对中医防治产生了教条盲从、不按规律办事的现象。一名援助湖北医疗队队员说，地方有些干部对国家发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》不是作为参考，而是全盘照搬，甚至说“必须严格按照方案来，千万不要自我发挥，只要照着方案做，出了问题咱也不怕”。这明显不符合因人、因地、因时制宜、辨证施治的中医规律。

——医疗界“中西医优势之争”时有发生。在医疗界内部，极力贬低中医的声音有之，神化中医的声音亦有之，甚至有人提出中西医各自收治病人。多位中西医专家表示，医者初心是治病救人，适合中医的疾患中医上，适合西医的病症西医上，无所谓长短，更没必要争个高低，大疫当前，没有中西医之分，只有“有效”与“无效”的区别。刘清泉说，中西医不是打擂台，而是互相配合。须坚持中西医结合，充分发挥各自优势，不可过分夸大某一方作用。

继续完善中医药参与疫情防治工作机制

从前一阶段中西医结合成效和问题出发，受访专家提出如下建议：一是进一步完善中西医结合的工作机制。推广部分省份的有效做法，继续完善中医药参与疫情防治的工作机制。如优化中西医联动机制，及时派专家赴一线巡诊会诊；建立健全定点医院中西医会诊制度；确保每家定点医院都有1名以上中医进驻。可加强总结，对中西医结合的切入时机、合作方式、管理模式、临床方案等进行优化，为应对未来突发重大公共卫生事件做好准备。

二是对重点疫区“特事特办”，处理好重要“通用方”的应用。有专家指出，“一人一辨证，一人一汤药”是中医最理想的用药模式，但湖北特别是武汉疫情重、发病人数多、抗疫时间长、防护要求高，靠中医一个个把脉开方不现实。特殊时期，先让每个病人吃上中药，需要“特事特办”。还有专家建议，鉴于“清肺排毒汤”在10个省份取得良好疗效，建议尽快在全国特别是湖北加大临床应用的力度。

三是既要鼓励各地因地制宜开展辨证治疗，也要注意总结提升、加快新药审批。多位一线医疗工作者认为，国家发布中医诊疗指南，各地面临治疗方案标准化问题，但若固守标准化，就背离了中医个性化诊疗原则。要鼓励各地根据病情、气候、患者体质等，参照全国方案进行适当调整、辨证施治。

一些专家建议，主管部门启动应急模式，主动收集各地中医救治用药情况，迅速总结切实有效的药方进行临床试验，一经证实，立刻推广；已按新药审批要求做完三期临床试验的相关中成药产品，可加快推进审批上市。

四是调动全国中医力量参与一线救治和远程会诊。实践证明，派到临床一线的中医师，要有丰富诊疗经验，特别是对危重症病人需辨证施治，才有疗效。建议从全国抽调一批名中医支援湖北，或参与远程会诊。

五是鼓励各地推出符合地方实际的中药“预防方”，为平稳渡过复工期做好准备。随着各地复工、复学的临近，建议鼓励各省份及时推出符合本地情况的中医“预防方”，通过机关单位、工厂社区、超市药店等平价推广，增强普通民众特别是病患、老人、儿童等易感人群的抵抗力。（参与采访记者：李斌、侠克、梁晓飞、马晓媛、岳冉冉、何伟、翟濯、王莹、石庆伟、白明山、张文静、廖君侯、文坤、张建新、栗雅婷、王井怀、黄筱、俞菀、张亮、徐海涛、荆淮侨、蔺娟、薛凯等）