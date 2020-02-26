国家卫健委：2月25日0—24时新增确诊病例406例 累计治愈出院29745例

人民网北京2月26日电（董童）国家卫生健康委于26在官网发布的《截至2月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例406例，新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例。当日新增治愈出院病例2422例，解除医学观察的密切接触者14573人，重症病例减少374例。

情况显示，截至2月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例45604例（其中重症病例8752例），累计治愈出院病例29745例，累计死亡病例2715例，累计报告确诊病例78064例，现有疑似病例2491例。累计追踪到密切接触者647406人，尚在医学观察的密切接触者79108人。

湖北新增确诊病例401例（武汉370例），新增治愈出院病例2058例（武汉1456例），新增死亡病例52例（武汉42例），现有确诊病例41660例（武汉33563例），其中重症病例8326例（武汉7355例）。累计治愈出院病例20912例（武汉11793例），累计死亡病例2615例（武汉2085例），累计确诊病例65187例（武汉47441例）。新增疑似病例311例（武汉242例），现有疑似病例2067例（武汉1447例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例126例：香港特别行政区85例（出院18例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院7例），台湾地区31例(出院5例，死亡1例)。