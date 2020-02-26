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农业农村部：要千方百计加快生猪生产恢复发展

2020年02月26日09:11 来源：中国新闻网

　　据农业农村部网站消息，24日，农业农村部召开畜牧兽医工作部署视频会议，安排当前和全年的畜牧兽医工作。会议指出，要千方百计加快生猪生产恢复发展，积极推动家禽等养殖业稳定发展，持续加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控。

　　农业农村部副部长于康震在会上强调，要全力推进各项重点工作，确保完成年度既定目标任务，保障肉蛋奶市场供应。

　　会议指出，要保持战时状态，拿出更加有力的举措，把政策措施落实到每个乡村场户，问题解决情况跟进到每个企业，确保畜禽养殖业基础生产能力不受损失。

　　会议强调，要千方百计加快生猪生产恢复发展，积极推动家禽等养殖业稳定发展，持续加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控。要加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，确保综合利用率达到75%以上，规模养殖场设施装备配套率达到95%以上。

　　会议明确，要支持发展标准化规模养殖，积极推进种养结构调整，扎实推进奶业全面振兴，促进饲料兽药产业提质增效，推进屠宰行业转型升级。

(责编：许心怡、崔元苑)


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