市场监管总局：“三保”行动食品行业复工复产超70%

2月25日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍维护市场秩序，支持复工复产的有关情况。会上，国家市场监管总局副局长唐军表示，“三保”专项行动开展以来响应者众多，截至昨天已经有7324户企业参加。

唐军表示，“保价格”方面，市场监管部门对哄抬口罩价格的行为及时查处，截至24日，已经查办了4500多家企业。对于其他的医疗防护用品和关系民生的重要商品，正在立案的有11000多家。

此外，企业自觉地采取行动，电商平台也把好价格关，据初步了解，参加到“三保”行动中的电商平台下线了20多万只价格异常的口罩，涉及到36000多户门店。

“保质量”方面，企业自觉进行商品质量的把关，严把进货渠道，发现不合格的产品及时召回，及时处理。

“保供应”方面，企业积极响应复工复产，目前在参加“三保”行动的企业中，超市行业开工复业的已经达到98.9%，食品行业复工复产超过了70%。电商平台加强信息统筹和交易撮合，及时准确连接供需两端，有力保障了有效供给。（王忻）