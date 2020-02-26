2月6日晚上，中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“中山二院”）组建新一批医疗队驰援湖北的集结号再次吹响后，各科室微信群里，医护人员再次挺身而出、踊跃请战。

连夜收拾行囊，连夜整理装备，党的十九大代表、中山二院党委副书记、副院长许可慰以医院援助湖北医疗队总领队、临时党总支书记的身份，率领131名勇士组成第二批援助湖北医疗队，紧急驰援华中科技大学附属协和医院西院区（以下简称“协和西院”）。这次出征，他带上了医院在重症、急救方面有丰富经验的精兵强将，“新战场是协和西院的重症病房，我们有信心也有能力获胜。”许可慰说。

44岁的他是定居祖国大陆的第三代台胞，其祖父上世纪初曾往返台北、厦门两地行医。1992年，深受杏林熏陶的许可慰考入中山医科大学（现已合并为中山大学）医学系临床医学专业，毕业后从医至今。

“同胞之间感同身受、共克时艰，这份情意令人感动。在大陆求学、工作的台胞能够感受到祖国大陆抗击疫情的坚强决心、众志成城的强大力量和对台胞健康福祉的真诚关心。”许可慰说。

如今，他率医疗团队来到武汉投入抗疫最前线，持续奋战已有半个多月。

“防护用品不达标准不入病房；防护培训考核不过关不入病房；防护穿戴不合格不入病房；下班后各自隔离不串门”，是他制定的“四不”防护铁纪。到达武汉后，许可慰利用一天时间紧锣密鼓开展安全防护培训，组织考核小组对每个队员进行一一考核，对每一个防护细节都不放过。

医疗队承担一个病区的医疗、护理全部工作以及一个病区的护理工作，另外还有部分队员参加到第三个病区的医疗工作。医疗队接管的病区是紧急改造成的新重症病区，医疗设备仍很不齐备。

许可慰带着队员提前进入病区，与武汉协和医院的职工并肩作战，帮助病区筹集医疗器械。在队员们的努力下，到达武汉的第二天，队员们就完成了病房筹建工作，并连夜接收病人，至次日早晨病区收满了50名病危、病重的患者。

对上对接资源渠道和接受指导检查，对下是131人的衣食住行和统筹整个团队的作战方案。一天24小时，许可慰几乎一刻也停不下来，每天休息时间不足5个小时。大家发现，电话里他语速飞快，言简意赅；酒店和医院里，他东奔西走，不知疲倦地快速在病区和会议室中穿梭。

为了解最前线工作情况，许可慰每天都要到病区查房，了解患者救治情况，掌握第一手的数据。每一位重症患者的病情进展情况，他都要带着医疗队核心成员讨论研究，为每一位重症患者制定个性化治疗方案。

整个病区负责50名危重症患者，几乎每天都组织针对高龄危重病患大抢救，最终把患者从“死神”手中抢了回来。“我们希望这个记录可以一直保持下去。在这里没有‘放弃’二字，我们会全力以赴，力求让每一位患者都尽快康复。”许可慰说。

在病房里，许可慰看到一些患者缺少家属陪伴，营养也跟不上，他提议将医院寄给医疗队的营养品“匀”给医疗队接管的两个病区，由护理人员安排给患者补充营养。截至2月20日，许可慰带队接手的病区，已有6名患者治愈出院，另有5位患者治疗后好转，转去轻症院区。