“老农快线”盘活生鲜

业 丰

湖南长沙宁乡市灰汤镇的建档立卡贫困户张伯良总算是松了一口气。

疫情导致运输班车中断，他心急如焚，自家养的灰汤鸭和土鸡运不出去，喂养成本也增加了。是一对“85后”海归夫妇把车开到家门口，还以略高于市场价的价格收购张伯良的滞销产品，解了他的燃眉之急。

帮助张伯良的这对夫妇是生鲜品牌“老农快线”的创始人张鑫和张芹。夫妻俩曾在瑞士和新加坡留学、工作，回国后扎根乡村，成为“新农人”。他们在灰汤建有农庄基地，还努力探索农旅融合的新方式。

这段时间，“老农快线”的线上订单增长了120%，夫妻俩从1月28日恢复线上生鲜配送服务以来，每天从基地直采食材，冷链车配送至长沙市区，再提供“无接触”的安全配送。市民通过手机操作，就能买到生鲜产品。

考虑到还有更多像张伯良这样因运输受阻、无法销售产品的农户，张芹与丈夫决定通过线上订购与网络直播的方式，将田间地头的农产品送出去。在张芹的直播间里，消费者既能欣赏田园美景，还能实时了解农庄生态养殖与种植情况，“粉丝们”也很喜欢这种呈现方式。

“直播+助农”为农户们的产品找到了新的销售渠道，可谓一举多得。这一车车，拉走的是农户滞销的产品，给农户留下的是致富的信心和盼头。

凌晨4点的防疫汤

本报记者 孙亚慧

凌晨4点，从新西兰留学归来的刘文娟和同事们已经忙活起来了，他们要悉心熬制重庆中医少林堂的防疫汤。再过几个小时，就会有辖区内的单位和社区工作人员陆续前来领取汤药，然后免费送至30余家单位。

作为国家级非遗针灸类“刘氏刺熨疗法”项目传承人，新冠肺炎疫情发生后，刘文娟的父亲刘光瑞带着她迅速行动起来，开出中医药方，熬制清热解毒、养阴润肺的防疫汤。药方中考虑到了重庆的地理环境、气候特点和饮食习惯等因素。

从抗击“非典”到“5·12”汶川地震，刘文娟与父亲多次参与过防疫救灾，积累了丰富的经验。截至2月24日，少林堂的防疫汤已连续供应25天，使用了800多公斤的药材及配料，共熬制药汤1.2万多升。

在支援重庆的父老乡亲抗击疫情的同时，刘文娟与父亲也开始“跨省作战”。少林堂与位于湖北武汉的汉江中西医结合医院展开了联合抗击疫情行动——通过微信视频等方式，与武汉的医生一起为患者提供远程医疗服务。