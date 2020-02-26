“这里还要再贴上标识，让人一眼就知道该干什么。”

“这个地方防护密闭性还不够，重新做密封。”

2月19日一大早，军队支援湖北医疗队队员李丹对防护区域进行了最后一次检查。细致入微的她，生怕有丝毫疏漏。当天下午，湖北省妇幼保健院光谷院区接收了第一批55名新冠肺炎患者。

2月17日，军队支援湖北医疗队到达武汉，队员李丹接手湖北省妇幼保健院光谷院区感染控制科，担任主任。当时，这里还是一座基础设施尚未完善的在建医院。经过50多个小时的准备，医院具备了接收首批患者的条件。

从军27年的李丹，长期负责火箭军某基地医院的疾病预防控制工作。如今战斗在新的岗位，仍与感染控制打交道。李丹说：“我们的职责就是要搭起阻断病毒的‘健康之门’，保护医务人员的健康，确保患者早日康复！”

李丹手中总是拿着一个本子。记者看到，上面记满了各种需要解决的问题，大到协调解决整个医院的防护消毒、垃圾处理等，小到医疗区、缓冲区一扇门窗的密封，已经解决的打上了钩，特别重要的画上了横线。

与病魔较量，就是与时间赛跑。主管护师赵晓林心疼地说：“昨天，李丹主任从一大早忙到夜里11点半，晚饭都没顾上吃。”李丹笑了笑：“医院早一分钟具备条件，就能早一分钟救治患者。能不着急吗？”

李丹常挂在嘴边的一句话是：“严格，是对生命的承诺。”采访中，正好赶上一批医用物资运达，李丹和同事们连忙进行验收、登记、入库，她不停地叮嘱大家：“这和我们导弹接装一样，不能有一丝一毫的马虎，必须做到绝对安全可靠。”

忙完物资接收，上楼看到几名医护人员正在穿戴防护衣，李丹赶紧上前挨个儿进行检查，发现一名护士有几根头发还在外面，立马严肃起来：“这就是战场，容不得一丁点的粗心，保护好自己才能保持战斗力！”

（李永飞、许溟、赵法胜参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 04 版）