“口罩用完了吗？消毒水还够不够？还需不需要温度计？”现在刘健每天的工作之一，就是询问武汉市黄陂区李家集街六家砦村消毒用品的使用情况。

刘健今年52岁，是武汉市硚口区公安分局民警，2019年被派往六家砦村做驻村扶贫干部。这段时间的精准扶贫工作让刘健和不少村民成为朋友。由于他的谨慎和严格，自疫情防控以来，六家砦村1505名村民目前没有一人被确诊为新冠肺炎患者。

在疫情防控刚开始时，刘健也犯了不少难。1月23日，武汉宣布暂时关闭所有离汉通道。刘健和同事来到村里，直接到20多个从武汉中心城区务工回来的村民家里，给他们挨个测量体温，了解他们的身体状况，并要求他们每人都在家隔离观察14天。

不同于城市，村里人住得比较分散，逢年过节喜欢互相串门。为了让大家都安心待在家里，刘健挨家挨户地上门劝导：“这个病毒会人传人，今年春节大家都不要互相串门，也不要走亲戚。”刘健建议，大家都在网上拜年。

虽然村里可以自己种菜，可是油盐等基本生活用品和消毒用品依旧没办法保证。对此，刘健让村干部打电话询问村民的生活需求，每三天一次派几名村干部和志愿者去集镇，集中购买生活用品送到村里，然后再往每个村民家里送。

1月29日，刘健去看贫困户，发现村民没有口罩、酒精等防护用品。回到驻村地点后，他一方面通过各种渠道去采购，另一方面向硚口区公安分局紧急筹措一批消毒液、红外体温计和一次性口罩。

“太及时了。”当刘健将这些用品送往村里时，村党支部书记余和楚非常激动。

“管得严一点，大家就放心一点”，说起疫情防控的经验，刘健说，在他心中保证村民健康是第一位的。下一步，刘健还要继续帮扶贫困户，了解他们疫情过后的生产生活安排情况。同时还要帮助村民联系春耕备耕的种子和化肥。刘健说，“春天已经到了，一切都会好起来的。”

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 04 版）