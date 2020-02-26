雷子乔是武汉协和医院放射科技师长，自新冠肺炎疫情发生以来，他一直坚守在工作岗位。为让病人得到及时救治，雷子乔提出“每天的CT，要一个不落全部完成”。为了保证同事安全，他反复叮嘱技师们“要做好防护，一个不倒”。

作为技师长，他把自己的排班放到了放射科急诊和发热门诊的CT室。这两个地点，几乎要面对全院所有新冠肺炎患者，是工作量超负荷、风险系数最高的区域，“我是党员，还是支部书记，就应该冲上去，这没什么好说的。”

正月十四下午，雷子乔在武展江汉方舱医院调试设备。“那里原来只是个展览场所，地下一两层也是商铺。需要安装的移动车载CT设备，既要考虑方便病人，又要考虑载重、供电等因素，选址要与其他好几个部门商量协调。”

设备早一分钟投入使用，患者就能早一点得到救治。忙前忙后的雷子乔，一刻不曾停歇。

在狭小憋闷的CT室里，雷子乔常常一待就是12个小时。累了，就在门边靠靠；饿了，简单将就吃两口。前后整整3天，雷子乔带领的团队终于完成了移动CT安装。当看到第一幅图像出现时，雷子乔长出了一口气。“方舱医院接诊的是轻症患者。时间不等人！我们快一点，病人就能早点出院。”

除了院本部、武展江汉方舱医院，雷子乔还带队在西院区、肿瘤中心2号楼以及江汉开发区方舱医院帮助安装调试CT设备。“放射科所有技师将近70人，目前分别在这5个地方接诊。”雷子乔说。5个地点的CT设备管理协调联络工作也由他负责，从1月初忙到现在，一天都没有休息。

雷子乔的妻子，是协和医院肿瘤中心医生，目前也在参与新冠肺炎患者救治工作。“虽是一个单位的，但其实各忙各的，上班碰不着人，下班隔离居住，已经10来天没见面了。”

截至目前，由于他对防护工作的重视，放射科一线工作技师没有人被感染。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 04 版）