习近平总书记指出，要加强医疗救治，继续巩固成果，坚持中西医并重，组织优势医疗力量，在降低感染率和病亡率上拿出更多有效治疗方案。

新冠肺炎疫情发生以来，中医药人奋起战“疫”，尽锐出击，发挥火线上中流砥柱的作用，全面深度介入诊疗全过程，全力以赴救治患者，打出中西医结合救治“组合拳”，彰显中医药力量。截至2月24日， 29个省（市、区）和新疆生产建设兵团共派出4900余名中医医务人员支援湖北。

让患者尽快用上中药

在武汉抗疫的“战场”上，有一群中医药人的身影：72岁的中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，64岁的中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林，52岁的中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦……他们既是院士，也是战士。

1月21日，国家中医医疗队广安门医院组组长、广安门医院急诊科主任齐文升，和北京中医医院院长刘清泉作为第一批中医专家前往武汉。专家组成员把脉70多位患者，看舌苔、问症状、查病情，最终得出结论：新冠肺炎当属“湿疫”，感受湿毒邪气而发病。

“中医要尽快上一线，早上中医药，减少重症。”这是中医学疫病理论的传承，也是疫情防控实战的总结。随后，中医方案纳入全国诊疗方案。

第一批国家中医医疗队依托中国中医科学院组建，目标直指武汉金银潭医院，主要收治重症患者。在国家中医药局副局长闫树江的带领下，医疗队接管该院的南一病区，成功地开辟了中医药防控新冠肺炎疫情的战场。

1月27日，湖北省中西医结合医院在持续多日的艰苦奋战后，终于迎来了远方的“援军”——第二批中医国家医疗队。这支医疗队由北京中医药大学附属东直门医院、东方医院和广东省中医院、广州中医药大学第一附属医院、广东省第二中医院的医生们组成。

2月3日，金银潭医院首批以中医药或中西医结合治疗的8名确诊患者出院。“没想到中医药的疗效这么好！”这是患者的赞誉，也是中医人的答卷。刘清泉说：“运用中医治疗疫病，在临床实践中证明它是有效的，可以治愈新冠肺炎。”

2月22日，71名确诊患者治愈出院，这是目前火神山医院组建以来出院人数最多的一天。他们每人收到了一份“特殊礼物”——两大盒“火神山克冠康复方”中药颗粒冲剂。随着移动式中药房和颗粒剂机器的投入使用，医生开始实施“一人一方”的个体化治疗。

治疗新冠肺炎，中医药可以全疗程、全方位发挥作用。国家中医药管理局组建国家中医医疗队，中国中医科学院、北京中医药大学以及天津、吉林、上海、江苏、河南、湖南、广东、陕西等省市踊跃报名参战。截至2月24日，共派出5批国家中医医疗队757人支援武汉。第三批进驻武汉江夏区方舱医院，第四批进驻雷神山医院，第五批增援方舱医院……中医药队伍成建制介入，让患者尽快用上中药，成为抗击新冠肺炎疫情的共识。

让中医药第一时间上场

戴着手套切脉，戴着护目镜看舌象。疫情挡不住中医人“望闻问切”，“慢郎中”成为“急先锋”。

在湖北省中西医结合医院，一位43岁女性患者，高烧、寒战、头痛明显，体虚难起身，病情反复持续一周。第一天，服用两次中药，高烧开始消退；第二天，配合八段锦、穴位贴敷等中医传统疗法和外治法；第三天，完全退烧且无反复，全身症状改善明显……第八天，患者达到出院标准。接诊患者的医生是广东省中医院副院长张忠德。17年前，他冲锋在抗击非典第一线，在救治重症非典患者时不幸感染。今年，56岁的张忠德重回火线。

“41床气管插管，目前情况危险，大家赶快想办法！”2月18日20时，武汉市第一医院中医防治组的副组长、武汉名中医谢沛霖焦急地把这一信息发在该院中医工作群里。群里立刻开始了大讨论：“血氧饱和度不够，要补气，人参要加大用量”“要上安宫牛黄丸”“附子、细辛、葶苈子都要加大量”……经过一夜抢救，第二天这名患者的病情趋稳。

中医抗击新冠肺炎的好消息不断传来。在北京，从收治第一例患者起，中医药人员就参与治疗。北京地坛医院中西医结合中心主任王宪波介绍，对重症、危重症患者实行中西医主任双查房制度，保证患者尽早用上中药。在山西，确诊病例实现“零死亡”，跑出抗疫“加速度”，“绝招”就是让中医药第一时间上场。

打赢武汉保卫战，中药逐渐发挥新冠病毒“狙击手”的作用。国家中医药管理局紧急启动防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究，结果显示，“清肺排毒汤”临床有效率在90%以上。

在武汉主战场，张伯礼、刘清泉团队的研究显示，中西医结合治疗轻症患者，临床症状消失时间缩短2天，体温恢复正常时间缩短1.7天，平均住院天数缩短2.2天，CT影像好转率提高22%，临床治愈率提高33%，普通转重症比率降低27.4%，淋巴细胞提高70%。黄璐琦院士团队临床研究显示，中西医结合治疗重症患者，住院天数、核酸转阴时间平均缩短2天以上，血氧饱和度明显提升，脱离吸氧时间缩短，淋巴细胞百分数、乳酸脱氢酶等理化指标明显改善。

让中医药特色更加显著

上海中医药大学附属龙华医院急诊医学科主任方邦江教授带队负责雷神山医院的C5病区。战“疫”不胜，决不收兵，他把团队取名为“龙华医院雷神山C5战队”。重症病人面临呼吸衰竭难题，气管插管会增加医务人员暴露风险。方邦江运用针灸疗法，减少或者替代机械通气，对重症治疗大有裨益。

在湖北省中西医结合医院，北京东直门医院医生刘宁运用针灸小试身手。一位老年患者后背剧烈疼痛，通过针灸通阳气宣肺气，不到10分钟症状缓解。另一位患者咳嗽、咳逆、高热，针灸之后，患者症状缓解，马上就躺下睡觉了。

“怎么今天我没有中药啊？我的中药都喝完了！”方舱医院217床的患者来到护士站问。广东省中医院护士张俊杰就找医生询问。原来医生正在根据患者现在的病情开具恢复期的中药方。20分钟后，她再次来到护士站，问怎么中药还没送过来，担心今天不能喝上中药。

2月14日，一场特殊的远程会诊在北京中医药大学举行。这一端是国医大师王琦以及著名中医王庆国、姜良铎、谷晓红、徐安龙等，那一端是在湖北省中西医结合医院驰援的医疗队队员。王琦说：“温病的发展有其规律性，相应的治疗要步步为营，考虑到下一步病情发展提前截断。建议加用化痰活血通络之品，以改善肺部的病理状态。”会诊结束4天后，患者症状基本消失，两次核酸检测均阴性，达到出院标准。

中医药人弘扬仁心仁术，凝聚前行力量，为抗击疫情贡献了中医力量！

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 04 版）