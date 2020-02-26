柬埔寨首相——
疫情不影响中国经济社会发展长期目标
据新华社金边2月25日电 （记者毛鹏飞、高炳南）柬埔寨首相洪森24日在金边举行的记者会上表示，新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的，不会影响中国实现经济社会发展的长期目标。
洪森首先对中国在面对此次疫情时采取的积极措施表示赞赏，并表示对疫情防控工作充满信心，“我相信中国将很快战胜疫情”。
《 人民日报 》（ 2020年02月26日 03 版）
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