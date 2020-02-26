“有挑战我们共同应对”
——海外网友为中国加油④
新冠肺炎疫情发生以来，中国抗击疫情的有力有效举措得到国际社会广泛赞誉。面对一些歧视言行，海外网友力挺中国：面对疫情挑战，国际社会应携手应对。
英国网友@Clifford Pereira：在每一次传染病事件中，我们总能听到一些偏见和歧视的声音。但历史和事实都证明，偏见和歧视无法阻挡病毒的传播，应对新冠肺炎疫情，只有全球携手努力，我们才能挺过去。
英国网友@Dr Ilham Abuljadayel：现在应该是我们所有人一起好好讨论怎么攻克新冠病毒、研究出治疗药物的时刻，而不是向谁发起攻击。传染病影响的将会是每个人，不论肤色和出生地。
美国网友@Jackie Congedo：前些天，我签署了一份共同声明，声援那些正面对歧视的海外华人。我们十分清楚偏见和歧视带来的伤害，我们呼吁世界重视疫情防控，而不是毫无意义的针对华人，宣泄自己的恐慌情绪。
瑞士网友@Dr Emma Hodcroft：在中国奋力抗击新冠肺炎疫情的同时，全球各领域的科学家们正前所未有地紧密合作，因为这不只是中国的战斗，我们正在应对全人类共同的挑战。
俄罗斯网友@Kira_Spring：我在中国有几位生意伙伴，新冠肺炎疫情发生后，他们不得不推迟订单发货的时间，并一再向我致歉。我告诉他们没关系，困难一定会过去，有挑战我们共同应对。祝愿他们一切都好！
德国网友@Stephan Wollenstein：在疫情面前，中国人民选择团结在一起，一方有难，八方支援，共同应对挑战。我想对全球而言也是一样，我们必须携起手来，互相扶持帮助，才能更加有效地应对这场危机。
德国网友@Holger Heynold：中国采取的措施有效遏制了疫情扩散势头。对中国这个人口密度相当大的国家来说，这是件非常不容易的事。世界卫生组织和联合国都在为防控疫情提供各种指导。我相信人类将最终战胜疫情。
斯洛文尼亚网友@Janez Lenarcic：我在欧盟工作，我们高度重视这场疫情的防控工作，这是全球当前面临的最紧迫挑战。我们要保持坦诚避免隐瞒，保持信任避免猜疑，保持乐观避免恐慌，这对全球疫情防控十分重要。
印度网友@Needra Perera：越来越多好消息从武汉和中国其他地方传来，祝福你们！与此同时，在韩国、日本等地，疫情扩散风险仍然存在。期待中国能够与世界分享在抗击疫情方面的经验，共同度过危机。
（本报记者 程是颉整理）
《 人民日报 》（ 2020年02月26日 03 版）
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