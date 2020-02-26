分区分级做好疫情防控工作
27个省份恢复省际省内的客运班线
本报北京2月25日电 （记者邱超奕）截至2月24日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例47672例，其中重症病例9126例；累计治愈出院病例27323例；累计死亡病例2663例；累计报告确诊病例77658例；现有疑似病例2824例。25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍分区分级做好疫情防控工作情况。
分区分级，就是对湖北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。国家发改委社会司司长欧晓理解释，低风险地区实施外防输入的策略，全面恢复生产生活秩序；中风险地区实施外防输入、内防扩散的策略，尽快有序恢复正常的生产生活秩序；高风险地区实行内防扩散、外防输出、严格管控策略，要继续集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产的范围。
交通运输部综合规划司副司长范振宇介绍，有关部门按照不同地区的风险程度实施差异化政策，保障路网平稳运行。全国公路车流量明显回升，2月16日至22日，高速公路的客、货车流量环比上周分别增长95.4%和136%。截至2月24日，27个省份恢复了省际省内的客运班线或者包车；505个城市持续提供地面公交服务，占全部城市数71.3%；35个城市轨道交通正常运营。
截至2月24日，往湖北运送医用防护服257.9万件，负压救护车507辆，呼吸机1.5万台，一线医护人员所需重点医疗物资基本得到保障。工信部产业政策与法规司二级巡视员舒朝晖介绍，下一步将针对不同风险区域采取不同的医疗物资保障办法。一是继续聚焦湖北等高风险区域，全力做好医疗物资保障；二是对北京市等重点区域，根据物资紧缺程度分类实施调配；三是低风险地区原则上按属地原则做好医疗物资保障供应。
《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）
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