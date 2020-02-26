支持复工复产十条举措推出

人民网北京2月25日电 （记者罗珊珊）25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍维护市场秩序，支持复工复产有关情况。国家市场监督管理总局副局长唐军介绍，市场监管总局坚持问题导向，精准施策，会同药监局、知识产权局于日前出台了《支持复工复产十条》。

措施主要包括5个方面：一是深化改革，提高“互联网+”服务水平。二是简化程序。提出一系列压减审批环节、时间和成本的措施。三是急事急办。对生产企业转产口罩、防护服等应急物资的，对疫情防控所需药品的注册申请，对涉及防治新冠肺炎的专利申请、商标注册的，建立绿色通道。四是降本减负。严查各类涉企乱收费、乱涨价等行为，在前期减免相关费用基础上，市场监管总局所属的检定检验等技术机构，相关技术服务收费再减50%，对湖北省企业免除各类检定校准和检验检测费用。五是技术帮扶。

目前，市场监管部门已为87家“因疫情影响不能按时完成换证”的企业办理了特种设备相关许可证延期和免评审换证，授权10个省份的22家检验检测机构办理项目扩项110多项次。截至2月24日，共受理口罩、防护服、手套等产品检测16765批次，已完成检测11089批次。

国家药品监督管理局副局长颜江瑛表示，该局紧急开辟了药品医疗器械应急审批的绿色通道。对疫情防控所需的药品，各省级药品监督管理部门指导企业合理安排生产，全力保障临床供应。截至2月24日，医用防护服日产量已经达到33万套，医用防护口罩日产量达到84.4万只，核酸检测试剂的产能每日可以达到170万人份。

为了支持企业开展知识产权质押融资，国家知识产权局出台了知识产权业务便利化办理、期限放宽与权利恢复、质押融资促进、专利信息服务、服务窗口管理等一系列具体的措施。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）