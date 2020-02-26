王勇强调
统筹做好疫情防控和复工复产等改革发展工作
新华社北京2月25日电 统筹推进中央企业新冠肺炎疫情防控和复工复产等改革发展工作电视电话会议25日在京举行，国务委员王勇出席并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹做好中央企业疫情防控和复工复产等改革发展工作，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，完成党中央确定的经济社会发展目标任务作出积极贡献。
王勇充分肯定中央企业在疫情防控和医疗、民生物资保供等工作中作出的积极贡献。他强调，要毫不放松加强疫情防控工作，进一步完善工作方案、应急预案，压实防控责任，细化落实防控措施。要在确保做好防疫工作的前提下，加强分区分级分类指导，有序推动央企尽快复工复产、全面开展生产经营，积极带动产业链上下游和各类企业协同发展。要全面加强党的领导，中央企业各级党组织和党员干部要冲锋在前，凝聚力量，担当作为，全力做好疫情防控和改革发展各项工作，确保完成全年目标任务，为决胜全面建成小康社会贡献更大力量。
《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）
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