抓实抓细抓落地 奋力夺取双胜利

“习近平总书记的重要讲话，为全面打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务提供了根本遵循。”“总书记的重要讲话鼓舞士气、振奋人心，坚定了我们的必胜信心！”“有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，我们一定能够战胜这场疫情！”……

连日来，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话，在广大干部群众中引发强烈反响。大家纷纷表示，要坚决贯彻总书记重要讲话精神，坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，奋力夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

坚持必胜信念，继续毫不放松抓防控

“对我们来说，这是一次危机，也是一次大考。经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。”疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导，坚决遏制疫情蔓延势头。

“实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，采取的举措是有力有效的。习近平总书记的重要讲话，科学分析当前疫情防控形势，发出了统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的动员令，为我们指明了前进的方向。”河南省开封市委书记侯红说。

习近平总书记强调，在充分肯定成绩的同时，我们必须清醒看到，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。这个时候，必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，否则将带来严重后果，甚至前功尽弃。各级党委和政府要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。

“防控工作取得阶段性成效，再次彰显了中国特色社会主义制度的显著优势。”国家中医药管理局局长于文明表示，中医药系统要切实把思想和行动统一到党中央的分析判断和决策部署上来，发挥中医药的独特优势和作用，一鼓作气打赢疫情防控阻击战。

“截至2月23日，贵州连续7日无新增确诊病例，治愈率超过65%。疫情出现的积极变化充分证明，党中央的决策部署有力有效，这极大提振了我们战胜疫情的信心。”贵州省疾病预防控制中心主任张玉琼说。

武汉火神山医院感染七科一病区副主任谢华说：“总书记对抗疫一线医务工作者的关爱，让大家备感温馨，我们一定不辱使命，毫不放松，坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战！”“我们一定再接再厉、乘胜追击，坚决打赢疫情防控阻击战！”北京医院院长、支援湖北医疗队领队王建业表示。

“习近平总书记的重要讲话，为我们下一步加强疫情防控工作指明了方向。”北京市卫生健康委员会党委书记、主任雷海潮表示，要坚持不获全胜决不轻言成功，坚持首善标准，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，守住入京通道第一道防线，全力做好北京疫情防控工作。

“物资保障到位，战‘疫’才能弹药充足，我们一定传承好当年建设小汤山医院的先锋精神，确保口罩厂项目6天完工，日产民用防护口罩25万只，为疫情防控阻击战贡献央企力量。”中建一局北京应急改建口罩厂项目机电经理于景岳表示。

国防科工局党组书记、局长张克俭表示，要按照党中央决策部署，在确保疫情防控到位的前提下，科学指导国防科技工业全系统，特别是重大科技工程项目和任务有序推进，充分发挥核技术辐照灭菌安全高效的优势，使医用防护服灭菌时间由原来的7—10天缩短为1天左右，全力支持打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

变压力为动力，实现经济社会发展目标任务

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。习近平总书记深刻指出，越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。

“习近平总书记的重要讲话，增强了我们实现经济社会发展目标的信心。”哈尔滨市委常委、副市长郑大泉表示，哈尔滨要毫不放松抓好疫情防控，聚焦全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，着力推动经济社会平稳发展。

国家林业和草原局局长张建龙表示，要统筹推进新冠肺炎疫情防控和林草行业有序复工复产，在抓好疫情防控工作的同时，因地制宜、分区分级施策推进春季造林，力争完成2020年造林计划任务。

“习近平总书记的重要讲话领航定调，具有很强的指导意义。”生态环境部综合司司长徐必久表示，生态环境部将继续全力做好疫情防控相关环保工作，同时确保完成污染防治攻坚战阶段性目标任务。

“疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，我国经济长期向好的基本面没有改变，只要我们变压力为动力、善于化危为机，就能够实现今年经济社会发展目标任务。”不少干部群众纷纷表示。

实现今年经济社会发展目标任务，宏观政策要加大调节力度。财政部部长刘昆表示，财政部门将一方面加大疫情防控经费保障力度，另一方面，及时出台一系列财税支持政策措施，加强重点防控物资保障供应，强化医务人员激励保障，对受疫情影响的企业和个人给予税收优惠，支持加快恢复生产生活秩序。

人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，人民银行和银保监会将综合运用多种政策工具，保持流动性合理充裕；鼓励商业银行对遇到特殊困难的中小微企业，给予差别化的信贷安排。多措并举引导金融业全力支持企业有序复工复产，同时牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

分区分级复工复产，各地积极行动。“习近平总书记的重要讲话提出推动企业复工复产，对我们是极大的鼓励。”内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长王臻说，前几天复工后，公司开足马力生产口罩和防护服，同时加快推进智能制造和绿色发展，将带动十几万农牧民稳定增收。

“复工复产，交通是‘先行官’，必须打通‘大动脉’，畅通‘微循环’。”交通运输部综合规划司副司长范振宇表示，交通系统将继续做好运输场站、交通工具的疫情防控，做好返岗包车、“绿色通道”、“点对点、一站式”等运输服务，确保各种运输方式加快恢复。

就业是民生之本。人力资源社会保障部有关负责人说，将统筹做好疫情防控和人力资源社会保障工作，全面强化稳就业举措，做到减负、稳岗、扩就业并举，努力完成全年各项目标任务。

打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的硬任务。四川省扶贫开发局副局长唐义表示，将坚持“战疫”“战贫”两手抓，打好深度贫困“歼灭战”，打好问题整改“突击战”，打好脱贫成果巩固“持久战”，如期全面完成脱贫攻坚任务。陕西省铜川市耀州区委书记杨宏伟表示，要克服疫情给贫困群众发展产业、外出务工带来的不利影响，扎实推进脱贫攻坚各项工作。

粮稳天下安。“习近平总书记的重要讲话，更加坚定了我们抗疫情保春耕、夺全面小康建成之年农业丰收的信心和决心。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，将分区分级全面恢复春耕生产秩序，满足春耕生产用种用肥用药需要。

“供销合作社系统企业将分区分级复工复产，切实保障农资市场供应。”中华全国供销合作总社理事会主任喻红秋表示，供销系统将全力抓好农资采购调运，方便农民就近购买使用。

稳住外贸外资基本盘，事关经济社会发展大局。商务部党组书记、部长钟山表示，各级商务主管部门将狠抓稳外贸稳外资促消费20条措施落实，推动出台超常规、阶段性的支持政策，稳住外贸外资基本盘，稳定和扩大消费，把疫情影响降到最低，努力完成全年目标任务。

关键时刻冲得上去，狠抓落实见实效

习近平总书记强调，能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。

在疫情防控斗争第一线，广大党员干部冲锋在前，关键时刻冲得上，让党旗高高飘扬。

“在前线，我时刻被共产党员的先锋模范作用所感动。”邹炎华是广西江滨医院支援湖北医疗队驻武汉黄陂区中医医院的医护人员，不久前刚火线入党。“我要以一名共产党员的标准严格要求自己，为治好更多的病人贡献更大的力量。”

上面千条线，下面一根针，基层干部就是穿针引线的人。“拧紧地区疫情防控‘安全阀’，筑牢居民生命健康‘防卫线’，是我们全体党员干部的职责和使命。”北京市海淀区中关村街道党工委书记许云说，“我们坚持把总书记的重要讲话作为努力拼搏、艰苦奋战的精神源泉，守土有责，守土尽责，把党中央各项决策部署抓实抓细。”

“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。”河南永城天润城项目临时党支部书记韩磊说，疫情发生后，项目部成立临时党支部，为居民筑起一道疫情防控安全“堤坝”。“疫情一天不结束，就一天不放松防控工作。”

“干部政治上过不过得硬，就要看关键时刻靠不靠得住。”河北香河县委常委、组织部长王宏民说，对越是艰险越向前、勇于担当作为的党员干部，组织部门要大胆使用；对作风漂浮、落实不力、失职渎职的党员干部，要严肃问责，为全面打赢疫情防控阻击战提供坚强的组织保障。

重庆市铜梁区委书记唐小平说，全区全体党员干部将树立必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，坚持底线思维，进一步增强忧患意识、担当精神和工作本领，进一步充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，做深做实关心关爱医务人员、基层干部和特殊困难群体工作，努力实现疫情防控和经济社会发展“两手抓、双胜利”。

（本报记者顾仲阳、高云才、白剑峰、曲哲涵、庞革平、贺勇、马跃峰、王君平、姜洁、龚仕建、王明峰、田豆豆、孙秀艳、欧阳洁、冯华、刘志强、寇江泽、蒋云龙、施芳、赵展慧、李心萍、齐志明、韩鑫、鲜敢、张艺开、苏滨）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）