返岗信息  一键填报

“扫码之后，填写姓名、手机号码，再根据提示填写个人、家庭成员健康状况以及居住小区、接触外来人员等情况，填报后提交完成。”四川省达州市高新区鼓风机制造有限公司党总支书记江华正在为工友们演示怎样用微信小程序完成“返岗在线速报”。江华说：“这个程序虽小，但在复工复产的关键时候，它解决了我们厂疫情防控的大事难事！”

与湖北省、重庆市交界的达州市是四川省东出北上重要交通枢纽，当前许多企业复工复产，人员流动日益增多，如何快速全面掌握返岗复工情况，是摆在达州面前的一道难题。为此，达州市及时开通“人群迁徙态势感知平台”，实时全面掌握迁入迁出人员的数量、来源城市、驻留地点、活动轨迹等情况。

有了海量数据，如何发挥效用？达州市成立了联合作战数据收集研判工作专班，利用大数据技术，准确识别高风险地区来达流量数据、人员信息，排查对象即时位置和活动轨迹。达州市委、市政府还组织专业技术力量，抓紧开展程序设计，“接到任务后，我们加班加点，仅用两天时间，就完成了‘返岗在线速报’程序，实现个人快速申报春节期间活动轨迹、接触人员情况以及共同居住人身体健康状况。”达州市大数据局规划科工作人员王小松介绍。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 12 版）