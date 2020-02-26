在困难面前，不盲目一刀切，既要想办法，灵活安排主动创新，更要抓落实，盯住每一个细节

21日晚，湖南长沙县星沙医院内，一辆警车的警灯缓缓熄灭，紧随其后的两辆大巴车稳稳停下。

“大家带好自身物品，慢点下车。”星沙派出所副所长郭利成嗓音有些沙哑。此前的两天两夜内，他和两名民警从长沙出发前往河南南阳、驻马店两地，接回了70多名在长沙县务工的技术人员。来回2000多公里，他们吃住都在车里，全程警灯闪烁，一刻不敢耽搁。

“谢天谢地，终于平安抵达。”等在电话那头的星沙街道办事处副主任张宇长舒一口气，如释重负。

眼下企业要复工复产，工人要返岗务工，然而最大的困难是什么？

张宇说，很多企业苦于工人在四面八方，无法回来。两天前，一名驻企联络员向他反映，受疫情影响，辖区内一家企业复工复产面临困难。原来，该企业有70多名技术员工远在河南，由于担心交通不畅、中途感染，迟迟未能返岗，企业生产线无法正常运转。

了解情况后，街道办事处反复权衡：企业不复工，整个上下游产业链都会受影响。但疫情防控也不能放松大意，那么多工人辗转乘车，万一出现问题，也势必带来不利影响。几番讨论，街道办事处决定包车接回滞留工人。

但路途遥远，往返多地，张宇还是放心不下。

这时，郭利成主动请缨，“我去吧，有警车领路也方便些。”出发前，张宇和同事们送来水、方便面、温度计等，嘱咐郭利成照顾好工人们，并开具介绍信以备沿途接洽。

一路上，郭利成定时检测工人体温，吃住都在车上，除了在服务区休息，所有人不下车。“看见警灯在前面不停闪烁，我心里踏实多了。”一名返岗工人感叹。

眼下疫情防控尚未胜利，又正值企业复工复产的关键时期，如何找到二者的结合点、平衡点，考验着治理者的智慧和担当。

在困难面前，不盲目一刀切，灵活安排主动创新，做到防疫复工两不误。对基层干部而言，既需要想在前面，提高适应复杂形势的能力，更需要落在实处，盯住每一个细节，确保良好的预想与初衷能顺利实现。

马上，刚“护航”回来的郭利成又要前往下一个目的地了。连日奔波让他有些疲倦，但每一次接回工人，他都感到值得。

（作者为本报湖南分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 12 版）