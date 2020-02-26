以哥哥为榜样，守好自己的阵地（新时代·面孔）

没有人唱花灯戏，也没有人走街串巷送祝福。今年的春节，贵州省湄潭县兴隆镇太平村显得有些冷清，往年的热闹场面不见了踪影。

时隔7年，“排雷英雄战士”“时代楷模”杜富国第一次回家过年，不仅没体验到久违的家乡年味，弟弟妹妹们还纷纷爽约，连年夜饭也没陪他一起吃。

事实上，杜富国的弟弟妹妹们并未闲着。新冠肺炎疫情突如其来，打乱了之前的团聚计划，3个年轻人带着哥哥的鼓励，选择在岗位各自坚守。大家身处不一样的坐标，却心怀同一个信念：以哥哥为榜样，守好自己的阵地。

杜富佳——

抗疫前线就是我的战场

2月20日下午，湄潭县人民医院急诊科护士杜富佳接到通知，她递交的请战书已被批准，要求当天前往贵阳接受培训，第二天启程奔赴武汉。顾不上回村里向家人道别，这个26岁的女孩连忙赶回住处，拖出早已准备好的行李箱，踏上了前往抗击疫情最前线的征程。

“学医就是为了救死扶伤，这一刻，我一直在等待。”杜富佳是家里的老二，除夕那天，陪家人吃完午饭，还没顾上和哥哥杜富国说上几句话，便匆匆离开了家。此前，医院发出了共同抗击疫情的倡议书，几乎在第一时间，杜富佳就向科室主动报了名。

检查病房、测量体温、更换吊瓶、输液打针……湄潭县人民医院是新冠肺炎定点救治医院，原本忙碌的急诊科变得更加紧张。

凭借4年来在不同科室积累的扎实经验，杜富佳在做好护理工作的同时，还要耐心地给发热病人作心理疏导，照顾完所有病人，蓝色头套早已被汗水浸透。

为了表达自己奔赴一线的决心，杜富佳两次向医院申请支援湖北，没等到正式批准，她就找机会自己练习穿脱防护服，认真学习新型冠状病毒肺炎诊疗方案，还下决心剪去留了10多年的长发。登机前，杜富佳摆出一个胜利的手势，这是她在为自己和队友们加油。

“雷场是哥哥的战场，抗疫前线就是我的战场。”杜富佳说，希望能和哥哥一样，不管遇到什么危难，也要冲在前面守住自己的阵地。

杜富民——

为患者24小时待命

湄潭县人民医院数公里外，湄潭家礼医院重症监护室里，杜富国的三弟杜富民也在忙个不停：密切观察患者病情，研究治疗方案，及时完善病程记录……一个班要值守24小时，杜富民争分夺秒和“死神”搏斗，与时间赛跑，尽最大可能挽救每一个生命。

跟姐姐一样，春节期间杜富民一直坚守医院，也主动提交了请战书，但因为实战经验不足，他的申请没有获得批准。“虽然不能到武汉一线去奋战，但重症监护室也需要人，我要像战士一样站好自己的岗，越是艰难时刻越不能掉以轻心。”

疫情发生后，医院工作量陡增，作为一名刚工作不久的年轻医生，杜富民心里清楚，这是一次考验，也是一种历练，只有迎难而上才能进步成长。“离开病房总感觉心里不踏实，再说看到有医生随时守护着，病人才会更安心。”这段日子，不管是不是自己值班，杜富民每天都会出现在医院，即使和姐姐合租一套房，姐弟俩也很少有机会打照面。

“跟大哥执行排雷任务一样，治病救人就是我的天职。”前些天，从其他医院转来一名陷入昏迷的危重患者，生命体征极不平稳，杜富民和同事们精心守护4天，终于把患者救了过来。那一瞬间，他发现所有的疲惫和劳累都已烟消云散。

“救活一个患者，就相当于打赢一场生命保卫战，除了全力以赴，别无选择。”每天都处在生死攸关的十字路口，杜富民说自己没有退路，只要患者有一线希望，他和同事们就会尽百倍努力去救治。

杜富强——

我站立的地方就是中国

距离贵州2000多公里外，老四杜富强正顶着风雪，踏上了阿相比拉巡逻路，那里气候寒冷、环境恶劣。

服役于西藏山南军分区某边防团，23岁的杜富强整理好行装，与战友们开始了新春第一次边防巡逻。在零下10多摄氏度的寒风中，穿过浓密的丛林，翻过悬崖峭壁，蹚过激流险滩，战士们用足迹护卫着祖国的一草一木。

“大哥就是我的标杆，无论遇到什么困难，都得拼命往前冲，因为我站立的地方就是中国。”入伍第四个年头，杜富强渐渐适应了边防一线的艰苦环境，然而巡逻路上的危险却防不胜防，每次翻绝壁、过冰河、遇塌方时，他和战友们从不退缩，一路上披荆斩棘。

一家人已经很久没在一起过年，这次难得哥哥姐姐都在家，杜富强也非常渴望和大家团圆。但由于巡逻任务重，今年春节，他还是选择留守在营地，并主动向连队递交了巡逻申请书，“山里信号不好，没法随时与家里保持联系，那就把家人的嘱托和期盼都记在心里。”

巡逻一趟，背着数十斤重的装备，战士们徒步行军三天两夜。一路走来，在汗水和雪水的浸透下，衣服和鞋子湿了又干、干了又湿，杜富强的脚常常被渍泡得发白、掉皮，但前进的步伐从未中断。

“请祖国和人民放心，这里有我！”到达巡逻点位，展开国旗的那一刻，战士们的铮铮誓言响彻雪山峡谷。杜富强说，不管以后还要在部队待多久，任何时候都要发扬好大哥“让我来”的精神，守好脚下的每一寸国土。

杜富国——

支持弟弟妹妹坚守岗位

2018年10月，在一次边境扫雷行动中，杜富国失去了双手和双眼。经过1年多精心治疗，遭受重创的身体有所恢复，医院允许他回家过年。弟弟妹妹们都在各自岗位值守，没有时间回来陪伴自己，杜富国并不感到遗憾。

“这就是你们的职责，作为哥哥，我非常支持你们，家里的事你们不用操心。”直到元宵节前一天，四兄妹才凑出空当在网上连线，杜富国不断给弟弟妹妹加油，话语间都是关怀和鼓励。短暂的线上团圆，成为新年里最温馨的画面。

在家的日子里，杜富国依然坚持用军人标准要求自己，每天早上天刚亮就起床，把床铺打理得整整齐齐。“疫情期间不便出门，正好可以多陪陪奶奶和爸妈，把欠下的陪伴都补起来。”杜富国说，尽量照顾好自己，也是为了让家人宽心。

尽管过年没见几面，杜富国对弟弟妹妹的健康十分牵挂，常常用微信提醒他们注意身体。“你是医护人员，这正是你应该做的，我们等你平安回来。”得知杜富佳要出征武汉的消息后，他特意给妹妹打了个电话，再三嘱咐要做好防护，注意安全。

元宵节当天，杜富国向湄潭县人武部提出想去看望慰问奋战在抗疫一线的民兵和工作人员。“谢谢大家，你们辛苦了！”在镇上执勤点，杜富国的突然出现，让大伙儿备受鼓舞，更坚定了他们认真值守的决心。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 12 版）