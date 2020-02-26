2月2日，武汉市新冠肺炎防控指挥部发布通告，要求对全市有肺炎症状的发热病人和新冠肺炎病人的密切接触者，由各区安排车辆分别送至集中隔离观察点。隔离期间，各区免费提供食宿、医学观察和治疗。这些观察点的生活、医疗条件如何？记者进行了实地探访。

隔离宾馆——

“让我们感到了家的温馨”

2月17日，陈女士一家三口解除隔离观察回到家中。“感谢酒店工作人员的帮助和关怀，让我们有信心坚持下来。”陈女士动情地说，“隔离不隔爱，温暖一直在”。

1月24日，武汉经济开发区南天商务酒店接到通知，当地征用酒店作为全区第一个密切接触者集中观察点。酒店迅速反应，除在外地无法返回的5人外，17名员工很快到岗。酒店总经理况仁益成立了客房、餐厅、厨房、维保工作组，加固门窗、疏通消防通道，并安排专人做好隔离人员入住登记管理并接受电话咨询。

70岁的何婆婆胰岛素用完了，前台周珊华迅速与后勤保障组联系买药。当地医院没有同类型药物，后勤保障组又调派应急网约车到汉阳医院购买，保证何婆婆观察结束后的用药。

在这里，每人都单独一间，房间有独立卫生间、电视、电话，还有无线网络，体温计、消毒液、洗手液、口罩等也都配备齐全。“酒店工作做得蛮到位，相信疫情会很快得到控制。”正在隔离期的李先生很感激，“让我们感到了家的温馨。”截至2月22日，南天商务酒店入住54人，累计接收194人、解除隔离120人，运行稳定。

驻点医生——

“现在一切都变得井然有序”

驿海柏曼酒店，位于武汉市洪山区张家湾街道。1月29日，这里被征用为隔离点，对附近社区有新冠肺炎症状的发热患者进行集中隔离观察。

“一些患者入住时情绪很不稳定。”负责病人照护的熊俊说，刚开始病人不理解，会在房间门口贴上“请勿打扰”的牌子，不让查房；我们就反复安抚，进行心理疏导。“如今，患者不仅病情稳定下来，心情也平复了不少。每次送完药，都会说声谢谢。”

熊俊来自张家湾街烽胜路社区卫生服务中心，中心院长刘毅峰负责隔离诊疗工作。“酒店共有93间隔离房，每人一间，房间内有独立空调和独立卫生间。患者一日三餐由专人送到每个房间门口。工作人员会按规范要求对房间进行消毒，垃圾也会统一按医疗废弃物处理。”刘毅峰说，辖区派出所安排4名民警负责隔离点警戒。

记者看到，酒店对面的空地上临时搭建了4平方米的集装箱房，方便社区干部及时与隔离点医护人员交接。“被社区卫生服务中心确定为有新冠肺炎症状的发热患者，洪山区防疫指挥部会统一调配，将患者就近送到隔离点来，由医护人员再次检查或对症治疗。”刘毅峰介绍：一旦确诊，会立即送到定点医院；如果核酸检测没有问题，则会将患者送回家中居家隔离，“患者待在隔离点的时间一般不超过3天。”

“刚开始，病人数量有多少、该往哪里转，心里没底，现在一切都变得井然有序，压力小了很多。”刘毅峰说，目前隔离点共有9名医护人员，每3名医护人员为一组，实行三班倒，保证24小时有人在岗。医生会分时段到房间为患者测体温，进行对症治疗并做好登记。在区防疫指挥部统一指挥下，隔离点管理按要求“日清日结”。

取样护士——

“坚持下来没人喊过累”

“您好，请脱下口罩，请张大嘴巴。”2月21日下午3时许，在武汉市江汉区民权街社区隔离点，朱贻芬和同事正在为患者采集咽拭子标本。

采集咽拭子标本，是检测和排查的重要环节。采集过程中，操作人员感染风险极高。“我们要擦拭患者的双侧咽扁桃体和咽后壁，不仅需要跟患者近距离接触，还要直面患者口腔的飞沫。”朱贻芬说，有的患者咽喉很敏感，受到刺激会咳嗽甚至呕吐，“每采集一次样本，意味着面临一次感染风险。”

朱贻芬是武汉市中心医院妇科门诊的一名护士，曾有10年呼吸科工作经验。一周前，医院组织医护人员下社区，为隔离点患者采集核酸检测样本。朱贻芬自告奋勇，第一时间报名参加采样小分队……

由于感染风险大，采样人员必须全副武装。除了必须穿戴的护目镜、医用外科口罩、N95口罩及防护服以外，还要戴一个正压头套。这样的标准防护穿戴不一会儿，大家就浑身是汗……“有时候大家还感觉呼吸困难，头晕眼花，但坚持下来没人喊过累。”朱贻芬说。

“当天采集的样本，必须当天送检。”朱贻芬说，工作任务最重的时候，他们一天要为300多名患者取样，“连续工作七八个小时。”不过，好在隔离点的社区工作人员和患者都很配合，采集过程顺利。“这是我们的工作，能为疫情防控出一份力，这点苦不算啥。”

朱贻芬告诉记者，小分队成员采取轮班制，工作满两周后可以轮休。据了解，自开展社区核酸采样工作以来，武汉市中心医院共有20余名医护人员参与采集工作；他们已先后走访江汉区近20个社区，为1000余名患者采集了咽拭子标本。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 10 版）