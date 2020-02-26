一场阻击新冠肺炎疫情的人民战争正全面打响，在战“疫”队伍中，涌现出一批有责任、敢担当、讲奉献的大学生志愿者。他们辞别亲友，勇敢逆行，活跃在物资搬运现场，做最坚定的抗疫青年；他们置身线上，为一线工作者子女辅导功课，用自己的方式守护战士。他们说，“抗疫一线就是我们的课堂。”

“抗击疫情是给自己最好的成长礼”

“从昨晚接到征用通知到现在，争分夺秒改造定点医院，我们早一分钟改建完成，病人就能早一分钟得到救治。”2月15日晚7点，结束了一天的志愿工作，肖皓源在朋友圈里写下这句话。

“当天武汉市第三医院首义院区正式成为定点医院，通知来的急，从各地紧急调拨来的物资堆满了大厅，从卸货、分类、搬运到安置，整整干了十几个小时。”身穿防护服奔波一整天的肖皓源忘记了被汗浸湿的上衣，只记得院长喊了声，“如果能有1000张床位，我们怎么拼都可以！”

在武汉传媒学院上大二的肖皓源是个“00后”山东小伙，寒假返乡后在新闻中看着武汉疫情一天比一天严重，“心里着急，实在坐不住了。哪怕是搬搬东西做做杂活，我也愿意！”抱着“疫情不止，志愿不停”的决心，肖皓源踏上逆行之路。

“对我来说，疫情也是一次人生的考验。”这一天是肖皓源在武汉市第三医院做志愿工作的第十九天，“每当怯懦时，看着医护人员坚定的眼神，我就告诉自己要更勇敢；每次疲惫时，看到医院的病患，我就知道自己要更努力。”肖皓源说，“抗击疫情是给自己最好的成长礼”。

“致敬那些挺身而出的英雄”

晚9时许，李锐结束了英语辅导，与“学生”鹏鹏互道晚安……

李锐22岁，正在武汉大学读大四；今年9月，他即将去英国读硕士。不久前，学校招募志愿者，为医护人员、公安干警等抗击疫情一线的工作人员子女辅导功课。“我的英语成绩还可以，就报了名。”他告诉记者。

每天晚上8点到9点，是李锐和鹏鹏的视频辅导时间。授课时间只有一小时，每天李锐都会花心思认真备课。

鹏鹏的父母都是社区卫生服务中心的医生：目前一个在隔离点值守、一个在社区上班。“我虽然不能在一线救人，但能为救人英雄的孩子出一点力！”李锐说。“以前，看到‘一方有难、八方支援’这几个字，总觉得离自己很远。但现在，看到全国各地的医护人员支援武汉，很多人为武汉捐款捐菜，我常常会感动落泪……”

“他们是中国的脊梁，致敬那些挺身而出的英雄！”李锐说。

“我已经长大了，要陪你一起战斗”

“武汉是我生长的城市。我要保护它。”中部战区总医院里，活跃着一支志愿保障突击队，云南大学学生王婉格就是其中一员。

“我已经长大了，要陪你一起战斗。”王婉格的妈妈是这座医院的一线医护人员。跟妈妈商量后，王婉格加入志愿保障突击队，成了一名物资协调联络员，为医院帮忙搬运物资。

这也是王婉格的第一份“实习”工作。尽管只是搬运物资，但她发现这份工作并不简单，涉及不同的人和程序，一步都不能出错。虽然感觉累，但王婉格从未停止手上的活，她总是告诉自己马虎不得。

“大学期间形成的价值观和知识体系潜移默化地影响着我，也坚定了我参与抗疫的信念。”“会泽百家，至公天下”是王婉格所在大学的精神，她说：“作为大学生，我要用实际行动践行大学精神。”

前不久，看到汶川人民向武汉捐了一车又一车的蔬菜，王婉格特别有感触。“过去大家共赴汶川抗震救灾，如今武汉有难，同胞们义无反顾，中国人民一方有难、八方支援的精神永不会变。”王婉格感慨道。

“我们接过了老师的接力棒”

“最近出院患者每天在增加，昨天又有5人出院，大家的士气更加高涨了。”22日晚8时，赵东言语里透着喜悦……

赵东是武汉大学第一临床医学院2018级呼吸内科专业博士研究生。“第一次穿防护服时有点无所适从，在前辈们的指导下，现在已慢慢上手了。”赵东介绍：“我主要是给一线医生打下手，跟着导师一起查房，询问病情，有时也会协助搬运氧气瓶。”

春节期间，赵东一直在武汉大学人民医院呼吸内科值班；直到武汉大学人民医院东院（光谷院区）被列为定点医院，2月3日接到通知，整个科室集体转战光谷院区。

“我们既是‘准医生’，也是共产党员，此时此刻我们更加义不容辞。”赵东和其他数名博士研究生立即向学院“请战”，“战役打响，导师和前辈们二话不说，义无反顾地冲向一线。对我们来说，这是一种无声的鞭策。”

赵东的导师如今身处重症隔离病区，站在距离病人最近的一线治病救人。赵东说，“自己选择做医务志愿者，也是一种传承。老师把当年抗击非典战斗中学到的宝贵经验教给我们，我们接过了老师的接力棒。”

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 10 版）