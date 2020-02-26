“爸，这些蔬菜，您过来拿着啊！”隔着围栏，一位“红袖章”把一个黑色塑料袋递给里面的保安，扭头就走。小区里头，一位老人从远处小跑过来，接过袋子。“红袖章”骑着电单车，渐渐远去……

傍晚时分，在湖北荆州市荆州区东升社区紫荆御景小区门口，记者看见这样一幕。凑上一问，原来是“红袖章”刚下班，给父亲送来一些菜。

2月16日，湖北省决定对全省城乡所有村组、社区、小区、居民点实行24小时最严格封闭式管理。“最严格”怎样落实落细？2月20日下午，记者一行驱车赶到荆州市实地探访。

东升社区党委书记吕洁告诉记者，1月31日紫荆御景小区出现3例确诊病例，在全市第一个实行封闭管理。吕洁从小区党员先锋岗拿来一份登记表递给记者，登记表上，小区人员的外出理由、出入时间和体温等情况，都一一登记在上。

吕书记拉过身旁一位胸前别着党徽的同志，向记者介绍他叫刘毅：有三重身份、荆州区城管局副局长、小区居民，还是小区临时党支部书记。刘毅下沉到社区和小区60多位党员一起奋战，发动社区工作者、志愿者直接联系各大蔬菜合作社，配送生活物资。

记者了解到，为最大限度阻断人员流动，这几天荆州市关闭城区35家菜市场，留下10家菜市场对社区开展配送，17家大型商超只接受社区（小区）团体订单。

来到位于城郊的郢城镇荆北村思源小区门口，值守岗亭前几位穿着防护服的人员拿着体温枪静静迎候……过了十来分钟，一对夫妇下班回家通过关卡：拿出两张通行证，测量体温，登记身份信息，一系列流程之后，有序进入小区。

他们来自荆州市妇幼保健院：一位是护士；一位是医院行政工作人员。荆北村党支部书记杨凡说。

荆北村地处荆州火车站和荆州客运枢纽站附近，流动人口多，防控压力大。杨凡说，全村设党员志愿岗6处，号召党员、下沉公职人员等80余人积极参与防控。每处按照一面党旗、一个站牌、一个公告、一个值守专班、一套值守制度等“十个一”进行规范管理，为全村百姓筑牢疫情防火墙。

“阻断传染源，我们还有一支特别行动队。”荆州区委副书记王敏告诉记者，区里专门组建一支流行病学调查专班，赶赴镇街一线，第一时间通过现场踏勘、电话问询等方式，开展密切接触者全面排查。经过新一轮奋战，全区在前期大排查800多名发热病人基础上新发现300多人，基本上摸清了居民和发热患者底数。

全力落实“四类”人员“应收尽收”，不落一户、不漏一人，防控是关键前提。“更严防控，不可大意！”荆州市委副书记吴朝安说。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 10 版）