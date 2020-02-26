复工复产，我们协力同心！

在辽沈大地，大连科德数控的装配车间里，装夹声、试件切削声此起彼伏。“复工十几天，研究大楼的灯从未熄灭。人心不能被疫情击倒，企业要把疫情影响降到最小。”总经理陈虎说。

在南海之滨，国投广东能源转产消杀酒精，每隔两小时员工就要爬上50米高的精馏塔逐层取样优化，工作服不知湿透了多少遍。“多一升消杀酒精，就多贡献一分抗击疫情的力量！”

在青藏高原，海拔3000多米、全长11.56公里的拉林铁路米林隧道计划3月底贯通，面对复杂地质条件，开挖班工人毫不气馁，“咱缺氧不缺精神，有信心有能力做好最后冲刺！”

当下，在做好疫情防控工作的前提下，企业复工复产号角嘹亮。截至2月24日，全国规模以上工业企业复工率逐步提高，其中浙江已超过90%，江苏、山东、福建、辽宁、广东、江西等省份已超过70%。

“被疫情耽搁的时间，我们要抢回来！”

2月14日，国机集团恒天九五的两台静力压桩机顺利出厂，运往印尼，原本10天的装配工期缩短至4天半。

“被疫情耽搁的时间，我们要抢回来！”恒天九五质量部长石海涛介绍，2月10日，企业复工，不仅比原定时间晚了10天，且返岗率仅40%，“还好放假期间我们及时将物料备货进行调整，优先保障这一订单。现在大家都像上了发条，哪怕递个物料、拧个螺丝，时间能省就省！”

目前，恒天九五正在为马来西亚、俄罗斯等海外客户生产水平定向钻机等产品，“这些都要在2月底前发货，我们有信心完成！”石海涛说。

恒天九五是企业复工复产的缩影，各行各业保障生产的步子都快了起来。

一批批物资保障供应。“为了保障老百姓的‘菜篮子’，我们2月初就复工了，每天大约有10吨蔬菜和食品运往华东地区。”浙江金华天元食品有限公司负责人钱建东这段时间忙个不停。不仅是生活物资，当前涉及疫情防控相关物资的复工复产成效也较明显，2月17日全国口罩产能利用率已达110%。

一个个项目有序推进。北京延庆冬奥村及延庆新闻中心二标段项目正式复工、乌东德水电站工程左岸地下电站5号机组转子吊装成功、珠三角水资源配置工程13个施工标段全部复工……重点工程有序复工，进展顺利。

一件件包裹全力投递。2月10日，主要快递企业实现全面复工复产，200多万个快递小哥开始走街串巷。2月17日，全国快件揽收量1.12亿件，达到正常业务量的六成；投递量超过8000万件，超过正常业务量的四成。

一方方油气动力充足。中石油长庆油田天然气日产量高达1.3亿立方米以上，国家能源集团70处煤矿全部开工生产，国家电投山东海阳核电1号机组首次换料大修有序推进、2号机组安全稳定运行……煤电油气“血脉”畅通。

为了防控疫情，复工复产企业制定出台了不少举措。TCL采用智能非接触式人体测温热成像设备，测量精度高达正负0.3摄氏度；广汽丰田推广“高考”式就餐和“扫码”就餐，员工扫描二维码后，就餐时间、地点等信息均可追源；海尔合肥工业园总结员工可能聚集的70个场景，并有针对性地加强防控。“这可能是最难的一次复工，但办法总比困难多！”园区负责人管毓贤的话代表了众多企业心声。

“日子总会继续，我们不会被困难吓倒！”

“还好银行延长贷款期限，还调低了贷款利率，这下可以集中精力复工复产了。”江西力得管业董事长陈建国心中的石头终于放下。

陈建国去年3月在银行贷款500万元用于扩大生产，原本今年2月1日开工，一个月后按时还款肯定没问题。可疫情打乱了陈建国的计划。正当他犯愁的时候，当地银行工作人员主动雪中送炭，让企业又能马力全开。“今年订单不错，日子总会继续，我们不会被困难吓倒！”

疫情发生以来，不少企业经营受到影响，特别是一些中小企业遭遇资金难题。面对困难，政府部门及时出手，企业攻坚克难，群策群力，共克时艰。

——破解返岗难，政府部门多措并举。

“这趟大巴过去都是满客，这次只有二十来人，还有专门的体温检测，这下可以安心回去打工了！”家住四川泸县的王玉芬，2月17日登上了政府部门组织的“专车”赶回广东佛山的建筑工地。

像王玉芬这样的务工人员难以返岗，让东部制造业企业犯愁。“受交通不畅等因素影响，员工返岗率不高，开工率仅在50%左右；每年例行的新招30%左右工人也难以实现。”江苏一家家电生产企业负责人说。

为了解决返岗难题，2月18日召开的国务院常务会议强调，通过跨区域点对点劳务协作等有序组织农民工返岗，除疫情严重和扩散风险高的地区外，对限制劳动者返岗的不合理规定要坚决纠正。各地也群策群力，包飞机、租大巴、包高铁等“出家门上车门，下车门进厂门”的一站式服务纷纷亮相。截至2月中旬，四川、山东、福建等省份已累计帮助2.6万名农民工返岗。

——缓解供应难，企业抱团取暖。

“我有熔喷布，谁有口罩机？”2月6日，中石化的一则微博在网上被广泛转载。“北京房山某企业，供料就可日产3.5万片！”“江苏某企业，供料就可生产口罩10万片！”……不到一天时间，一呼百应！中国石化与合作伙伴对接完成11条口罩生产线，进入设备安装程序。

由于企业复工时间不一致，交通物流又有所不畅，制造业既有供应链运转出现一些梗阻。企业自救、行业抱团，尽力将疫情影响降至最低。

“我们的海外订单，有六成以上是由海外工厂生产，这部分订单执行率2月份能够达99.8%，再加上国内复产率已超过60%，基本能保障海外订单如期交付。”海尔智家有关负责人介绍。

针对物流不畅的问题，工信部有关负责人表示，将切实保障重要交通干线及关键物流枢纽正常运行，在做好疫情防控的前提下，疏通物流最前、最后一公里，原材料和产品物流推行全程供应链管理，运输车辆统一消毒。

——缓解资金难，政企携手纾困。

政策“红包”及时发放。对受疫情影响较大的行业给予部分税费优惠、中央财政安排贴息资金支持降低企业融资成本、阶段性地减免企业养老、失业、工伤保险的单位缴费……一系列实打实的政策，为企业复工复产减负，仅社保减免就预计为企业减负约6000亿元。

企业援手及时伸出。保利、华润、中国能建等央企旗下商业地产公司主动减免商户租金，其中华润万家对全国商超的商户进行15天租金减免，累计减免租金1.3亿元，惠及商户约1.4万家。

“危机中往往蕴藏机遇。”

“危机中往往蕴藏机遇。”北大国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花建议，企业在做“减法”压减成本、保障现金流的同时，不妨再做“加法”，捕捉更多市场机遇。

疫情是挑战，也是契机。

有的企业验证了新技术。“幸好春节前对新增轧机生产线进行了技术改造，生产效率至少提升30%，订单延迟的压力可以减轻些。”尝到研发甜头的北京同益中新材料新泰分公司总经理赵鹏表示，还将加大投入，提升生产智能化水平。

有的企业挖掘到新模式。VR看热销车型、在线选择顾问服务、预约上门试驾和取送车服务……抗击疫情期间，吉利汽车推出“无接触式”的安全购车体验，改变了传统客户到店购车、商家坐销模式。

远程办公也引起不少企业对工作方式变革的思考，“不仅降低了会议成本，效率也提升不少！”从1月29日起，腾讯会议日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。

有的企业探索出新领域。“疫情过后，预计用户健康生活理念将会大大提升，我们将努力调整渠道结构和产品结构，深耕健康小家电领域，相信能收获更大市场！”莱克电气董事长倪祖根很看好健康类消费。

在华外资企业同样看好中国经济发展前景。“尽管目前面临着疫情带来的短期影响，但我们对中国市场长远的发展潜力和市场活力仍然充满信心。”达能全球高级副总裁李健说。

“中国的经济体量和抗风险能力已不可同日而语，随着经济新业态的进一步发展，会促使中国经济朝着更好的方向调整。”高通中国区董事长孟樸表示，高通将加强与中国企业的合作，尤其是在一些经济新业态领域展开合作，共渡难关。

（本报记者丁怡婷、陆娅楠、王政、冉永平、刘志强、赵展慧、李心萍、韩鑫）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 18 版）