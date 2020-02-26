患难见真情 共同抗疫情

自新冠肺炎疫情暴发以来，“一带一路”新闻合作联盟理事单位、成员单位和派员参加“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的各国媒体予以高度关注。各媒体在报道中对中国防控疫情采取的果断有效举措进行了积极评价，呼吁反对各种不实言论，支持并相信中国一定能打赢这场疫情防控阻击战

与中国并肩站在一起

中国正以前所未有的决心抗击新冠肺炎疫情。他们不仅在阻止疫情传播方面，还在不断钻研治疗方法方面取得巨大成就。

中国对这次新冠肺炎疫情的反应迅速果断。中国发布新冠病毒全基因序列，这一行动有效地协助了对该病毒的检测，帮助科学家确定病毒可能来自何处，它可能如何变异，以及如何保护人们免受感染。

中国关闭了武汉及其周边地区的对外通道，以更有效地防控。

中国国家领导人和中国政府为了全人类的更大利益，选择实施这些非凡举措，成功阻止了疫情在更大范围传播。由于中国的快速反应和国家卫生系统的有效应对，新冠肺炎病亡率很低。

目前，世界多国领导人以及世卫组织等国际组织高度赞赏中国为防止疫情在全球范围传播所做的努力。“中国的行动实际上帮助遏制了新冠肺炎疫情传播到其他国家。”世卫组织总干事谭德塞表示。他说，中国国家主席习近平对疫情防控措施的详细了解给他留下了深刻印象，并使他深受鼓舞。

我们联系了在中国不同城市学习的外国学生，了解他们的情况。华中师范大学的巴基斯坦学生纳西姆·巴罗克在接受采访时表示，他和他的同学都很安全，没有受到疫情的太大干扰，基本的生活保障设施准备就绪。他说，学校指定了代表，照顾国际学生的需要。他反复强调，感谢中国政府和学校管理部门对学生无微不至的照顾，以及为确保每个人的健康所采取的有效措施。

另一位外国学生玛利亚姆·达雷尔来自喀麦隆，在中国传媒大学学习语言。她在接受采访时，高度评价中国政府应对新冠肺炎疫情的举措，以及学校努力保障学生健康安全和正常生活的举措。她说，大学向学生提供了免费的口罩和消毒剂。她还赞赏宿舍工作人员采取的严格防护措施，如定期测量学生的体温，不允许非宿舍人员进入宿舍等。

来自埃及的学生艾丝拉·莫尼尔称赞学生宿舍的工作人员采取了有效措施和真挚关怀，不断督促学生戴口罩、勤洗手。莫尼尔表示，中国政府以最恰当的方式处理危机，并发布了应对挑战的高效应急计划。

当前，巴基斯坦政府已向中国政府运送了医疗物资。这批物资包括从巴各地公立医院调集的医用口罩、防护服和手套等。巴方已向中国政府表示，愿向中方提供任何需要的物资。在危急时刻，“巴铁”与中国并肩站在一起。巴政府再一次显示了对中国政府和人民的全力支持。在这个危急时刻，巴基斯坦决定不对任何中国公民采取来巴的旅行限制，也不限制巴公民前往中国。

（原文刊载于巴基斯坦《每日邮报》，原题为《中国抗击新冠病毒袭击》，本报记者张慧中编译）

合作努力防控疫情至关重要

排外心理、意识形态偏见和少数西方国家对中国崛起的恐惧，是抗击新冠肺炎疫情的阻力。

最近，澳大利亚前总理兼美国亚洲协会会长陆克文写道：“全世界都应该表现出同情，并声援坚韧不拔的中国人民。很多针对世界各地中国民众的言论中都影射着（有时是直接的）种族歧视，这使我不禁想问，我们离一个真正的人类大家庭到底有多远。”

当前，一些攻击披上了意识形态偏见的外衣。这种论点的致命缺陷在于它忽视了历史：美国就一直被其民众诟病危机处置不当。一些西方媒体和美国官员还将新冠肺炎疫情作为遏制中国崛起的工具。

非洲对此次疫情的反应冷静，没有引起市场及民众不必要的恐慌。非洲与中国一直在中非合作论坛框架下，就防控传染性疾病作出不懈努力。在此紧要关头，非中有必要建立抗击疫情的统一战线，阻止疫情进一步蔓延并找到对症药物。

对非洲和中国来说，合作努力防控此次疫情至关重要。只有展现同理心，克服阻力，我们才能最终战胜疫情。

（原文刊载于南非独立传媒集团旗下《比勒陀利亚新闻报》，原题为《恐华情绪阻碍抗击新冠肺炎疫情》，吴建英编译）

中国在困难面前没有回避

世界卫生组织总干事谭德塞宣布，将新型冠状病毒命名为“COVID—19”。世卫组织不认为新冠肺炎对整个世界造成威胁。谭德塞还表示，在过去一周中，中国新感染的患者数量一直在稳步下降。

目前，新冠肺炎病例最多的地区仍然是湖北武汉，中国政府正在采取紧急措施应对。好消息是，武汉已有数千人康复。这表明新冠肺炎疫情得到了控制。

在俄罗斯，两名感染新冠肺炎的中国公民已经康复出院。据俄罗斯消费者权益与民众福祉保护监督局表示，目前俄罗斯没有生病或感染的人。这是由于中国从国家层面发力，采取了必要的临时限制措施。我们必须向中国伙伴表示深深的敬意。

然而，在当前新冠肺炎的背景下，西方对中国的攻击和污蔑尤为明显，造成排外情绪抬头。

美国大报《华尔街日报》刊登了歧视性文章；德国《明镜》周刊的封面标题为“冠状病毒：中国制造”。这些报道令人震惊。在2009年甲型H1N1流感在美国出现时，美国政府在疫情暴发6个月后才宣布进入紧急状态。但没有人指责美国人感染了全世界，也没有人指责他们掩盖了真实感染数据。

专家指出，中国在困难面前没有回避。众所周知，中国的媒体每天都对新冠肺炎疫情的防控情况进行大量报道。西方媒体不要出于一己之利试图操控事实。

我们看到了中国付出的巨大努力。病毒必将被击败。

（原文刊载于俄罗斯《劳动报》，原题为《新冠病毒得到了命名》，本报记者谢亚宏编译）

传播虚假信息不负责任

尽管世界卫生组织已将新冠肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，但世卫组织也澄清，没有理由限制国际旅行。

我们都应该清楚地认识到，感染新冠病毒的可能性确实很小。在中国，这个概率是十万分之一。在阿联酋或世界其他任何地方，这个可能性只会更低。并且，传播关于新冠病毒的虚假信息不负责任、毫无益处可言。对在社交媒体上传播虚假信息的行径，阿联酋当局提出警告。这是正确的举措。

目前，一些国家已作出自己的安排，将本国公民接离武汉。也有一些国家建议本国公民在此期间减少非必要的旅行。一些国际航空公司决定暂停飞往中国的航班，另外也有一些航班因为往返中国的乘客大幅下降而取消。

阿联酋机场是重要的旅客中转站。我们的公共卫生部门和其他政府机构成员正在采取一切适当的审慎措施，对可能表现出潜在症状的旅客进行监测或隔离。

我们了解新冠病毒的风险，并知道该如何进行监测和隔离。世界卫生组织已向大众告知了关于新冠病毒的风险，并且已经采取了所有合理举措。

（原文刊载于阿联酋通讯社网站，原题为《应对新冠病毒需要更多检查和更少恐慌》，本报记者任皓宇编译）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 17 版）