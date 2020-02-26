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辽宁关爱支援湖北医护人员家属——

你们逆行而上 我们全面保障

人民网记者  王金海  辛  阳  胡婧怡

2020年02月26日09:00 来源：人民网－人民日报

第十一批！2月20日，辽宁支援湖北200名医疗队队员启程。至此，辽宁已有2030名医务人员先后驰援湖北。“你们逆行而上，我们全面保障”。当2000余名“勇士”义无反顾奔赴“战场”时，留下的则是对家人的牵挂。他们或为父母，抑或为妻儿。在宋万吉的微信里，就有9位这样的联络对象。他清晰地备注上“家属姓名+医护人员姓名”并置顶。

为帮助抗疫一线医务工作者解决后顾之忧，大连市为他们成立了家属保障组，宋万吉就是工作组一名成员。在辽宁各地，像宋万吉这样悉心竭力的保障人员还有很多。尽量替他们想在前面，是他们对医护工作者最朴素的表达。

2月8日，大连第三批支援湖北511人医疗队仅用4个多小时集结完毕，星夜驰援武汉。而同一时间，大连成立132人组成的一线医务工作者家属保障工作组，连夜拟定了包括生活保障、心理保障、人文保障、安全保障4个方面20项服务的《服务项目清单》。大连保障工作组与685名抗疫一线医护人员的家属一对一加微信结成服务对子，线上线下结合，全面解决一线医护人员的后顾之忧。

“家属们提出的所有需求能解决的，必须日清日结，绝不超过24小时，一时有困难的抓紧研究，尽快解决”——这是工作组全员贯彻的行动指南。工作组建立了日汇报制，每天早上，工作组人员都会给对口帮助的家属转发前方消息，及时了解家属思想动态、需求情况，释疑解惑，消除忧虑。

沈阳团市委积极开展关爱一线医疗救治人员家属五项暖心行动，做好定期采购、定需对接、定时问候、定向帮扶、定点宣传。为避免直接接触，志愿者与家属约定好，“东西送到门口就走，不见面。”从此，每一位一线医护人员家属的家门口都多了一份“不见面”的“暖心菜”。

在阜新，市民政局发起了“十帮助”志愿服务活动。“十帮助”活动包括帮助疏导情绪、帮助采购物资、帮助照料老人、帮助辅导子女等。100名爱心人士积极响应。目前，帮扶热线已启用，已组建完成综合对接组、物品采购组、教育辅导组、照料看护组等8个志愿服务小组。对接3家企业，为每名驰援武汉医护人员家庭送去米面油、新鲜蔬菜和手机送流量、通话时长、视频服务等。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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