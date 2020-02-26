热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

孙春兰率中央指导组指导工作

全力救治感染新冠肺炎的医务人员

2020年02月26日08:58 来源：人民网－人民日报

　　新华社武汉2月25日电 （记者胡浩、赵文君）在抗击疫情战场上，一些医务人员确诊感染新冠肺炎，有的以身殉职。为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署要求，25日，中央指导组专门看望慰问感染新冠肺炎的医务人员。

　　中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰视频连线同济医院、协和医院、中南医院感染新冠肺炎的医务人员，详细询问他们的身体健康状况，转达党中央、国务院对他们的关心和慰问，希望他们安心养病、坚定信心，争取尽早康复。她叮嘱收治医院要利用好高水平国家医疗队的资源，精心制定治疗方案，对重症医务人员要“一人一策”提供优质的治疗。各方面特别是湖北、武汉要做好感染的医务人员的关心关爱，协调解决他们在生活、家庭等方面的实际困难，给予周到细致的帮助和照顾。

　　孙春兰说，广大医务人员不惧风险、冲锋在前，为保护人民生命健康作出重要贡献，是抗疫战斗中的勇士。要全面落实进一步保护关心爱护医务人员的政策措施，及时安排医务人员轮换休整，不断加强科学防护和防止医院内感染，做好褒扬激励、抚恤优待、待遇保障等工作，使广大医务人员始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入抗疫斗争。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn