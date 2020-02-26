全力救治感染新冠肺炎的医务人员

新华社武汉2月25日电 （记者胡浩、赵文君）在抗击疫情战场上，一些医务人员确诊感染新冠肺炎，有的以身殉职。为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署要求，25日，中央指导组专门看望慰问感染新冠肺炎的医务人员。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰视频连线同济医院、协和医院、中南医院感染新冠肺炎的医务人员，详细询问他们的身体健康状况，转达党中央、国务院对他们的关心和慰问，希望他们安心养病、坚定信心，争取尽早康复。她叮嘱收治医院要利用好高水平国家医疗队的资源，精心制定治疗方案，对重症医务人员要“一人一策”提供优质的治疗。各方面特别是湖北、武汉要做好感染的医务人员的关心关爱，协调解决他们在生活、家庭等方面的实际困难，给予周到细致的帮助和照顾。

孙春兰说，广大医务人员不惧风险、冲锋在前，为保护人民生命健康作出重要贡献，是抗疫战斗中的勇士。要全面落实进一步保护关心爱护医务人员的政策措施，及时安排医务人员轮换休整，不断加强科学防护和防止医院内感染，做好褒扬激励、抚恤优待、待遇保障等工作，使广大医务人员始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入抗疫斗争。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）