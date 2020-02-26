全力组织春耕生产确保不误农时

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对全国春季农业生产工作作出重要指示强调，越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。各级党委要把“三农”工作摆到重中之重的位置，统筹抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实，为打赢疫情防控阻击战、实现全年经济社会发展目标任务提供有力支撑。

确保不误农时保障夏粮丰收

习近平强调，当前，要在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时，全力组织春耕生产，确保不误农时，保障夏粮丰收。要加大粮食生产政策支持力度，保障种粮基本收益，保持粮食播种面积和产量稳定，主产区要努力发挥优势，产销平衡区和主销区要保持应有的自给率，共同承担起维护国家粮食安全的责任。要加强高标准农田、农田水利、农业机械化等现代农业基础设施建设，提升农业科技创新水平并加快推广使用，增强粮食生产能力和防灾减灾能力。要做好重大病虫害和动物疫病的防控，保障农业安全。要加快发展生猪生产，切实解决面临的困难，确保实现恢复生产目标。

鼓励有条件地区恢复双季稻

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，春耕在即，农时紧迫。各地区各相关部门要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓紧抓实抓细春季农业生产。加强春耕备耕和越冬作物田间管理，推动农资企业加快复工复产，打通农资供应、农机作业、农民下田等堵点。落实和完善相关政策，稳定粮食播种面积，鼓励有条件的地区恢复双季稻，确保全年粮食产量稳定。抓好蔬菜、畜禽等生产，畅通鲜活农产品运输绿色通道，加快生猪补栏扩能，把加大扶持养殖场户的政策落到位。加强重大动物疫病和病虫害防治。统筹抓好脱贫攻坚、农民就业增收、农田水利建设等工作，确保农业生产平稳发展，为打赢疫情防控阻击战、实现今年经济社会发展目标任务提供有力支撑。

全面落实粮食安全省长责任制

全国春季农业生产工作电视电话会议25日在京召开。会上传达学习了习近平重要指示和李克强批示。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要统筹抓好农村疫情防控和春季农业生产，迅速恢复农业生产秩序，抓紧解决制约春耕生产的突出问题，稳定春播面积，确保夏粮生产首战告捷。要清醒认识粮食生产存在的风险隐患，全面落实粮食安全省长责任制。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快生产设施现代化建设，推进科技进步，强化生产支持保护。加快恢复生猪生产，保障猪肉市场供应。要加强党对“三农”工作的全面领导，为决胜全面建成小康社会作出“三农”应有贡献。

据新华社