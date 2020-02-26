五类消毒用品原料生产许可证办证仅需一天

昨日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，就维护市场秩序、支持复工复产介绍相关情况。会上，国家市场监管总局副局长唐军表示，2月15日市场监管总局会同药监局、知识产权局迅速出台了《支持复工复产十条》，目前初见成效。

唐军介绍，首先复工复产开了方便之门，已为87家“因疫情影响不能按时完成换证”的企业办理了特种设备相关许可证延期和免评审换证，授权10个省市的22家检验检测机构办理项目扩项110多项次。

北京市为19户防疫产品生产、销售企业加急办理了营业执照和许可证。大力简化办证程序，实施告知承诺后，办理疫情防控期间所需的五类消毒用品原料（包括次氯酸钙、次氯酸钠、漂白粉、乙醇、过氧乙酸），以及保障春耕的两类化肥（包括复肥、磷肥）的产品生产许可证，从之前分别需要30天和10天，压缩至目前的一天。

他表示，市场监管总局在疫情期间还组织对定点企业生产的包括防护服在内的紧急医用物资进行抽检，确保产品质量。截至2月24日，共受理口罩、防护服、手套等产品检测16765批次，已完成检测11089批次。他强调，在对口罩专项抽查工作中，对少数不合格产品生产企业，不是一罚了之、一停了之，而是组织技术专家赴企业开展质量帮扶，帮助企业查找问题原因，拿出解决办法，在不影响企业正常生产经营情况下，确保产品质量。

会上，国家药品监督管理局副局长颜江瑛透露，国家药监局制定应急审批制度，支持药品、医疗器械企业扩大产能。前期，国家药监局应急批准七家企业核酸试剂生产，满足一线快速诊断需求。

截至2月24日，我国医用防护服日产能达到33万套，医用防护口罩84.4万个，核酸检测试剂 170万人份，抗体检测试剂35万人份。

针对企业信用修复问题提出审慎异常名录管理。“现在全国有一批企业纳入异常名录，它就要受一些限制，包括获得政府采购，包括招投标，也影响融资。我们提出，你只要把该补的补上，该纠正的纠正，我们就进行信用修复，这样就可以进行正常地生产。”唐军称，目前很多省（区、市）优化企业异常名录管理。针对大量的外贸企业，因执行的是国外标准而不能在国内市场销售的问题，加强国际标准与国内标准的衔接，挖掘这部分产能的潜力，支持外贸企业复工复产。（记者 李岩 蔺丽爽）