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我科学家发现间歇性禁食 减少糖尿病认知损伤新机制

2020年02月26日08:50 来源：科技日报

　　 记者从西北农林科技大学获悉，该校食品学院刘学波教授团队联合国内外多个专家团队，近日在国际著名期刊《自然·通讯》上在线发表其最新研究成果，首次揭示了间歇性禁食模式在改善2型糖尿病及相关脑认知损伤作用中的新机制。

　　 刘学波教授团队基于脑—肠轴理论体系，立足“间歇性禁食作为一种膳食调节模式，对改善慢性代谢性疾病及神经认知具有保护作用”基础，致力于寻找这种禁食模式对糖尿病诱发的认知损伤到底有怎样的影响？他们联合深圳华大农业应用研究院、瑞典查尔莫斯理工大学、美国南加州大学等多个国际顶尖团队，历时3年，发现间歇性禁食模式可显著提升2型糖尿病小鼠的认知功能，糖尿病症状也显著改善，同时引起了小鼠肠道菌群结构改变，促进了肠内有益菌以及多种菌群代谢产物的生成。研究进一步采用肠道宏基因组、血浆代谢组、脑转录组等多组学技术与动物行为测试相结合的方法，证明该禁食模式对肠道菌群—代谢物的改变，直接增强了大脑海马体的线粒体生成和能量代谢，进而减轻了糖尿病小鼠认知损伤。

　　 该项成果首次揭示了肠道菌群及代谢产物在间歇性禁食模式改善糖尿病及认知损伤中的重要参与机制，为营养干预和改善代谢相关机体健康问题提供了新启示。（记者史俊斌 通讯员靳军）

(责编：许心怡、崔元苑)


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