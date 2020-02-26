世卫组织：新冠肺炎疫情尚未构成全球性大流行

世界卫生组织总干事谭德塞24日表示，世卫组织和中国联合专家考察组已结束在中国的疫情考察工作，专家组认为中国防控疫情措施避免了大量病例，疫情顶峰已过，尚未构成全球性大流行，有关情况应给所有国家带来防控疫情的信心。

中国新冠肺炎疫情顶峰已过

“应该给所有国家带来希望、勇气和信心的关键信息是，这种病毒能够被控制。”谭德塞在世卫组织日内瓦总部举行的例行记者会上说。

他说，专家组前往中国几个省份，也到了武汉市，在病毒传播能力、疾病严重程度及已采取措施的效果等方面有了一些认识。

专家组认为，中国疫情在1月23日至2月2日期间达到顶峰，此后一直在稳步下降。轻症患者康复时间平均约为两周，重症患者可能需要三到六周才能康复。中国防控疫情的措施避免了本可能出现的大量病例。

世卫组织专家团队负责人布鲁斯·艾尔沃德将于25日详细介绍调查结果。

各国需采取因地制宜的应对措施

关于全球疫情形势，谭德塞说疫情尚未构成全球性大流行，但各国应该做好准备。

他说，近日意大利、伊朗和韩国等地的确诊病例迅速增多令人十分担忧。不过，新冠肺炎疫情尽管存在发展成为“大流行病”的可能，但根据世卫组织的评估，目前尚未构成“大流行病”。

谭德塞解释说，世卫组织在判断是否使用“大流行病”一词描述疫情时，要对病毒传播的地理范围、所引发疾病严重程度以及对整个社会的影响等进行持续评估。目前世卫组织并未看到新冠病毒在全球范围内“不受控制地”传播，也未看到重症病例或死亡病例大规模出现。“我们看到的是世界不同地区发生的疫情正以不同方式影响着各国，需要采取因地制宜的应对措施。”

谭德塞说，目前使用“大流行病”一词不符合事实，无疑会引起恐慌，对阻止感染或挽救生命没有任何帮助。他指出，现在是所有国家、社区、家庭和个人集中精力控制疫情、并为可能到来的“大流行病”做准备的时候。世卫组织将持续进行风险评估，时刻监测疫情的发展变化。

据新华社