确诊977例 韩国采取史无前例强力应对措施

一夕之间，韩国成了疫情形势最严峻的重灾区之一。4天前，韩国确诊感染新冠肺炎的病例数刚破200，4天之后，这个数字已经接近1000。连日激增的确诊数量，17个广域市道均出现病例的扩散之势，也让韩国政府痛下决心，打算采取“史无前例的强力应对措施”。而在防控疫情的同时，韩国政府还要应对制造业停产带来的经济麻烦。

新增144例

疫情在韩国呈现出全面扩散的态势。根据韩国中央防疫对策本部通报的最新消息，截至25日下午4时，较当天上午9时，韩国新增84例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达977例，共出现10例死亡病例。与前一天下午4时相比，增加病例数达到144例，分别有60例和56例来自大邱市和庆尚北道。

相较之下，截至2月19日，韩国总计确诊病例数仅为51例，至22日，这一数字激增为433例，之后3天，这一数字继续翻倍。此外，在韩国17个广域市道均出现了确诊病例。

重灾区仍然是大邱市和庆尚北道。据中央防疫对策本部通报称，在截至25日上午9时累计确诊的893例新冠肺炎病例中，有499例来自大邱市，225例来自庆尚北道，共计占比81.1%；分别有501例与113例与大邱市“新天地”教会及清道郡大南医院有关，共计占比达到68.8%。

据悉，大邱市是韩国第四大城市，人口约为250万，距首尔约有240公里，距釜山不到100公里。其中，位于大邱的“新天地”教会因举行人员密集的宗教活动造成在场人员大面积感染及传播肺炎。据悉，韩国全部感染者中有约六成感染都可以追溯到这家教会。

为了尽力阻断传播，韩国政府25日已与“新天地”教会方面协商，在获得该教会所有人员名单之后，按照顺序从高风险人群开始对所有该教会成员进行新型冠状病毒检测。据悉，名单中全部人员多达21万左右，韩国政府将逐步展开对所有人的排查，并及时通报检测结果。

韩国中央应急处置本部副本部长金刚立24日在记者会上表示，大邱地区感染新冠肺炎的确诊病例规模较大，若不能有效阻断社区传播，疫情很可能扩散至全国。韩国执政党共同民主党、韩国政府、总统府青瓦台25日召开的“党政青”会议决定，将对大邱市和庆尚北道采取“最大限度的封锁措施”，防止疫情蔓延。共同民主党随后作出说明称，并非要关闭出入该地区的通道，而旨在进一步加强防疫网构建，阻断社区传播。

为了安抚当地民众并减轻其恐惧和担忧，25日，韩国总统文在寅抵达大邱市，并强调称，“在本周内对疫情防控必须达到一个明显的转折点”。据悉，在大邱市，口罩、消毒液等抗疫物资已经告急。24日，韩国政府联合当地超市向大邱地区紧急投放221万只口罩，由于需求太大，很多市民一早就到卖场排队购买口罩。

“严重”预警之后

“现在韩国新冠疫情形势面临‘重大分水岭’，未来几天是重要关头，政府要采取史无前例的强力应对措施。”文在寅直言。此前23日，韩国政府正式发布传染病疫情最高级别“严重”预警，并设立中央灾难安全对策本部加大防疫力度。

这是韩国政府继2009年甲型H1N1流感后，时隔11年再次发布最高级别的传染病预警。据悉，发布“严重”预警之后，政府可采取最高级别的应对措施，包括下令各级学校停课、禁止集体活动等。

作为韩国的首都和人口最密集的地方，首尔控制疫情向外扩散的工作是重中之重。据悉，首尔推出了错峰上班的措施，政府公务人员改为早上10点上班，推迟一小时下班时间，避免人员聚集。此外，首尔市长朴元淳也已宣布，暂时禁止民众在首尔广场、清溪川广场和光化门广场举行集会活动，违者将被处以300万韩元以下罚款。同时，首尔即日起关闭3467处社会福利设施。

除封锁重灾区和叫停集会外，为解决口罩短缺问题，韩国政府还将从2月26日零时至4月30日实施紧急调整口罩和洗手消毒液供应等措施，防止口罩大量出境。韩国食品医药品安全处处长李仪卿表示，当前韩国口罩每日产量达1100万只，较前两周翻一番，但仍面临供应紧缺问题。韩国政府将严格限制口罩出口量，动员所有力量解决口罩供应不足问题。

恐慌仍然在韩国民众中蔓延。据悉，由于山东青岛与韩国地缘相近，人员往来频繁，有网友称从24日开始不少人从韩国火速“撤离”到青岛，首尔飞往青岛的机票涨至4000元及以上。携程网的信息显示，2月25日，从首尔飞往青岛的航班仅剩全日空航空NH6896航班，还需中转东京及上海，票价高达11182元，仅剩4张。而从青岛飞往首尔还有多个航班，票价882-2804元不等。此外，近日首尔飞往北京、上海、广州等地航线已无经济舱直飞航班。

据悉，随着境外疫情形势变化，青岛市自2月24日开始，对所有入境人员，除需要隔离或留观的外，均由居住地所在区市派车接回，对在境内有居所的，居家隔离观察14天；对商务旅游等短期居住的，安排在指定宾馆居住、活动。

经济雪上加霜

疫情之下，经济首当其冲。辽宁大学国际关系学院副教授、察哈尔学会研究员李家成表示，随着韩国确诊人数的不断攀升，民众中的恐慌也在不断增加，各行各业也逐渐受到负面影响。一方面，韩国本身的外部经济环境就不是很好，中国复工复产率不高，对韩国产品的吸收量没有达到正常值。另一方面，随着确诊病例的增多，韩国国内也会出现工厂停产，确诊病例活动过的区域也可能暂时关闭，整体上看对韩国经济冲击较大。

出口影响率最先显现。韩国关税厅21日公布的数据显示，2月前20天韩国出口额同比增加12.4%，至262.5亿美元。但因开工日数较去年多3天，日均出口额反而同比减少9.3%。此外，外国游客数量下降和零售销售下滑也对韩国造成了沉重打击。由于中国游客人数下滑，行业数据显示，1月20日-2月10日，赴韩外国游客数量同比下降2.8%。

同时，出口疲弱，内需低迷，韩国经济情况不妙。彭博社最近一项调查显示，在42个国际投资银行和经济智囊团中，有5个机构预测韩国今年经济因受新冠肺炎疫情影响而仅增长1％左右。例如荷兰国际集团对韩国经济的增长预测为1.7％，低于去年12月的2.2％。

“对病毒的恐惧正在全国蔓延，速度比病毒本身快得多。”花旗银行的Marie Kim和Jeeho Yoon在周一上午的一份报告中写道：“我们预计经济影响将不局限于某些地区和城市。”野村证券甚至预计，在最坏的情况下，韩国一季度经济将萎缩2.9％，而摩根大通则预计将下滑0.3％。而在这之前，受全球贸易摩擦的影响，韩国的经济在2019年增长了2％，是十年来最慢的增长。

韩国必须要全力应对了，包括应对疫情以及经济受到的冲击。此前就有媒体报道称，韩国执政党评估认为，韩国需要超过10万亿韩元的额外预算来支持经济并为与新型冠状病毒疫情有关的损失提供支持。

李家成表示，额外预算可能是疫情蔓延之下采取的紧急临时措施，因为疫情防控需要大量资金做支持，眼下韩国政府在医疗卫生公共开支方面出现了捉襟见肘的局面，每天要检测一万多人是否感染新冠病毒，医疗成本急剧扩张，额外预算是对政府在公共卫生方面的举措予以财政支持。

在此背景之下，韩国将在27日公布的利率决议也备受关注。在接受《华尔街日报》调查的23位经济学家中，有12位预计韩国央行降息25个基点至1%的纪录低点。其他11位则预计维持不变，其中部分预计今年稍后时间降息。经济学家认为，降息可能是因为卫生风险的潜在影响可能促使韩国央行转向更加宽松，去年已经降息两次。

“韩国降息的可能性还是比较大的，因为需要刺激经济让更多的钱投放市场，韩国政府在抗击疫情的同时也要保证经济稳定可持续发展，因此可能采取一些积极的财政政策进行干预，利用这种方法重新激活经济。”李家成说。（记者 杨月涵 汤艺甜）