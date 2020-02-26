分区分级如何实施？卫健委：精准防控 动态调整

此前召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，要分区分级精准复工复产。为何实施分区分级？各地又该如何管理？在国务院联防联控机制2月25日举行的新闻发布会上，相关部门进行了详细解答。

“要全面了解分区分级精准施策防控策略，首先就要了解怎么分区，又是怎么分级的。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，综合考虑措施的有效性、精准性，中央决定以县域为单位进行分区，根据每个县域传染病的情况进行分级，分三级，低、中、高，中央有指导意见，各省市根据中央指导意见，结合每个省市的情况把辖区每个县域分成低、中、高风险三级。

国务院联防联控机制要求各省辖区要对低风险、中风险和高风险的名单进行动态调整，根据各个省、各个县域的疫情情况综合研判，由省级人民政府进行分析评估后，对符合调整条件的县域及时调整分级。

“目前各地的疫情发展态势还不尽相同，如果仍然以省级为单位来开展工作，不仅防控措施缺乏针对性、科学性，也会影响经济社会秩序的恢复，因此需要分类指导、精准施策。”国家发改委社会司司长欧晓理介绍，所谓分区分级精准复工复产就是对湖北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。

具体而言，低风险地区实施外防输入的策略，全面恢复生产生活秩序，取消道路通行限制，帮助企业解决用工、原材料、资金设备等方面的困扰和问题，不得对企业复工复产设置条件，不得以审批、备案等形式为借口，拖延企业复工复产的时间。

中风险地区实施外防输入、内防扩散的策略，尽快有序恢复正常的生产生活秩序，组织人员有序返岗，指导用工企业严格执行消毒、通风、测温等要求，降低人员密度、减少人员聚集、加强人员防护、消除风险隐患，做到疫情防控与企业复工复产同步推进。

高风险地区实行内防扩散、外防输出、严格管控策略。要继续集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产的范围。有一个前提，高风险地区也要保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及其他涉及重要国计民生企业的正常运转。

贺青华表示，随着疫情的变化，各地可以随时进行风险等级的调整并对外公布。同时按照有关法律法规规定，在病例数保持持续稳定下降和疫情扩散的风险得到有效管控的时候，各省市应该及时分地区降低应急响应级别或者终止应急响应。

此外，针对有部分大企业反映“由于生产链较长，相关配套企业一个没复工就影响着整个产业的生产和经营”的问题，工信部产业政策与法规司二级巡视员舒朝晖介绍，最近工信部聚焦了一些行业，比如医疗器械，针对农资的化肥、农膜，对生活必需品的乳制品，还有汽车和机电、电子，根据大企业的相关诉求，梳理了相关企业的产业链配套企业名单，已于上周末分两批把产业链的配套企业名单送到全国各地工业和信息化主管部门，要求各地分区分级在做好疫情防控的基础上，逐个企业一对一采取措施，协助解决好物资保障和已出台的金融、税收等政策措施落地问题。

据介绍，这两批名单共涉及25个细分行业，对应51家大型企业，产业链配套企业938家，分别落在全国25个省市区。工信部将每日跟踪名单上的企业的复工复产动态变化，及时和地方沟通，共同解决存在的困难和问题，推动企业的复工复产。（记者 陶凤 彭慧）