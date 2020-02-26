大学生“老兵”抗疫一线当先锋

“您好，请问您是什么时候，从哪里返回微山的？”在山东省济宁市微山县夏镇街道夏阳花苑社区排查现场，山东科技大学自动化学院退役大学生刘志岩以“防疫协管员”的身份，对流动人员进行逐一的健康情况检查和登记。

刘志岩于2016年9月参军入伍，2018年9月退役复学，在部队期间曾获“优秀训练新兵”“优秀义务兵”等荣誉称号，并获嘉奖一次。疫情开始，他就主动报名参与到防控工作中。“这是一场战斗！作为一名退伍老兵，我有义务守护社区这个‘小家’。”刘志岩说。

连日来，山东科技大学在全国各地的战“疫”一线出现了一批像刘志岩这样的年轻身影，他们配合工作人员排查外来人员车辆情况、监测体温、开展宣传、汇总信息，形成战“疫”一线牢固的防卫线。

马凤强是山东科技大学材料学院2016级学生，于2017年9月退役复学，在校担任大学生国防教育联合会主席。在疫情防控中，马凤强与担任村委妇联主任的母亲以及父亲一同冲在抗“疫”最前线。

“我们全家都投入到疫情防控工作中，相互支持，相互配合，感觉过了一个难忘的‘年’。”在志愿服务中，马凤强运用微信、QQ、电话等线上平台，逐户、逐点、逐人排查近期到过重点区域的人员，特别是返乡行程、时间、车次等重要信息，向村两委报备。

“作为一名退役军人，要坚持退役不褪色，退伍不退志。在这个特殊时期就应该主动担当、主动作为，冲锋在前！”山东科技大学95后大学生耿璠说道。

耿璠是山东科技大学会计学专业大三学生，也是一名退役军人。在防控工作中，她主动向家所在村委申请，成为一名乡村疫情防控志愿者。

“尽量少出门，出门戴口罩”“婶子，检测一下您的体温”……疫情期间，耿璠与村上其他疫情防控志愿者不分昼夜、轮流值守在各检查点。乡村疫情防控的执勤并不简单，曾是通讯兵的她充分发挥业务优势，有条有理地对村内居民情况进行排查，她每天坚持为居民测量体温，进行信息登记，体现了一名退役大学生士兵的奉献和担当。

据了解，山东科技大学有近百名退役大学生主动参加到基层疫情联防联控、群防群治工作中。（本报记者 王健高 通讯员 韩洪烁 李 雷）