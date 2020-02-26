疫情中，这对夫妻携手“逆行”

她是冲在防治前沿的医务工作者，他是坚守防控一线的铁路客运人，他们是疫情面前携手“逆行”的夫妻。

2月22日早晨，黑龙江省佳木斯市中心医院急诊科护士张威给正在烟台站待乘的丈夫孙晓峰打来电话。尽管前几天孙晓峰已获悉妻子在单位报名参加了支援湖北孝感市的防控医疗队，但妻子出发的通知下来后，他还是流露出了些许担心和不舍。“作为一名医护人员的家属，我更了解病毒的危险。”孙晓峰担心地说。

孙晓峰是中国铁路哈尔滨局集团公司牡丹江客运段的一名列车乘务员，疫情发生以来，他和妻子一样，也一直忙碌在防控一线，目前已经在值乘的列车上坚守了21天。

“我值乘的列车是佳木斯至烟台的K1394次，它也是我们乘务基地运行最远的一趟长途旅客列车，来回需要四天时间。”孙晓峰说，由于近期疫情严峻，车队很多家住在外地的通勤职工被限制出行，有的还被隔离，不能按时到车队出乘，造成各班组缺员严重。得知情况后，他第一时间找到车队，要求帮班顶替缺员班组。“咱是党员，在党旗面前宣过誓，这个时候必须冲在前面。”

“老婆，我参加了车队党总支组织的‘党员突击队’，现在每天都很忙，还有，我胃病没犯，一切都好，你一定要保护好自己。”“放心吧老公，我也很好，现在各地支援湖北的医疗同行来了很多，大家都参与到了救治的行列，只要全国人民拧成一股绳，我坚信一定会打赢这次防控战争。”

妻子张威所处的环境特殊，工作期间要随时穿着防护服，不能拿着手机。同样，孙晓峰值乘期间要保持思想高度集中，也不能接打电话。最近一段时间，微信就成了夫妻二人联系的唯一方式。“只要一有闲暇，我就会看看妻子微信上发给我的留言，同时我也会给老婆说几句叮嘱话。”孙晓峰说。（通讯员 袁 宝 本报记者 李丽云）